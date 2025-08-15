Det finns chassin, och det finns chassin. Sedan debuten för fem år sedan har Corsairs 4000D-serie gjort sig känd för att vara en arbetshäst. Det finns förvisso vassare modeller att tillgå på marknaden, för den som vill ta det estetiska eller byggupplevelsen till nästa nivå, men samtidigt har det varit svårt att inte rekommendera 4000D-serien till vänner eller kollegor som bara vill ha ett rimligt chassi till en rimlig prislapp.

Under början av året lanserade Corsair den andra generationen, denna gång titulerad Frame. Föregångaren Airflow, tilldelades utmärkelsen Bra Produkt när det väl begav sig. Hur blir det med Frame, och har man denna gång åtgärdat de brister som höll chassit tillbaka från högre utmärkelser? Testlabbet undersöker saken närmare och (tum)skruvar inte på sanningen!