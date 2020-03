Microsoft Flight Simulator-utvecklare pratar multiplayer

Under E3 2019 avslöjade Microsoft att en ny del i Flight Simulator-serien är under utveckling hos franska Asobo Studio. Utvecklaren publicerar med jämna mellanrum nya avsnitt i en videoserie om spelet, och i det senaste avsnittet förklaras hur multiplayer fungerar.

Den största nyheten som avslöjas i videon är att Microsoft Flight Simulator 2020 tillämpar en enda stor delad spelvärld. Alla spelare flyger alltså i samma luftrum och upplevelsen är sömlös, det vill säga att spelaren inte behöver konfigurera vilka servrar spelsessioner ska utspela sig på. Virtuella piloter som uppskattar att få en översiktsbild av flygtrafiken kan också övervaka denna i realtid i spelet.

Övervakningen spårar piloter i realtid, och skulle servrarna tappa kontakten med en spelare tar en AI-funktion vid till dess att kontakten återupprättats. Sett till vilka multiplayer-lägen som erbjuds finns dels vad som kallas Live Players Only, där piloter flyger samtidigt enligt en uppsättning regler för flygturerna. Här påverkas flygningen exempelvis av realtidsuppdaterat väder och trafik.

Ett andra läge kallas All Players, och som namnet antyder bjuds samtliga piloter in till att flyga efter egna preferenser, och styrs alltså inte av ett regelverk som med Live Players Only. Spelare kan här skapa grupper där de själva konfigurerar preferenser för exempelvis väder, tid på dygnet och antal spelare.

Tekniken som möjliggör den öppna spelvärlden bygger på datacenter med kluster av Microsofts Azure-servrar. Dessa datacenter har placerats i olika delar av världen, med stora sådana i USA och Europa. När en spelare startar en session i Flight Simulator 2020 väljer spelet automatiskt den bäst lämpade servern baserat på den responstid (ping) servern erbjuder.

För den som vill kunna spela nära en grupp vänner är det dock möjligt att välja specifika servrar. Vid varje givet tillfälle väntar sig utvecklaren att tiotusentals eller hundratusental flygplan befinner sig i luften samtidigt, och det är inte praktiskt eller tekniskt genomförbart att spelaren ska se samtliga flygplan i spelvärlden.

Av denna anledning strömmar servrarna endast information om flygplan som befinner sig inom en radie av 200 kilometer för spelare som flyger solo. Samma radie gäller i multiplayer, men här visas endast upp till 50 flygplan samtidigt. Anledningen till detta är att kraven på bandbredd skulle bli för stora för de flesta spelare.

Hur kraftfull spelarens dator är styr också över vilka avstånd andra flygplan visas. Om grafikinställningar behöver justeras ned visas de närmare spelaren, men då servrarna alltid skickar bakomliggande information kan spelarnamn visas även när själva flygplanet inte syns. Flygplanen syns också på radarn.

Till sist utlovar Asobo Studio också att upplevelsen ska flyta på bra tekniskt, utan de problem som är vanliga i stora multiplayer-upplevelser. Företaget menar att vanliga multiplayer-problem som att flygplan försvinner och studsar runt på skärmen inte kommer plåga spelare här.

Microsoft Flight Simulator 2020 släpps någon gång under år 2020, till Xbox One och Windows 10.

