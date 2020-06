Intel sjösätter tredje generationens Xeon "Cooper Lake-SP"

Utöver att Intel tagit upp kampen med rivalen AMD på konsumentsidan i och med lanseringen av Core 10000-seriens processorer står företaget också berett att ta nästa steg i kampen om datacenter och servrar. Ammunitionen i denna kamp stavas nästa generations Xeon med familjenamnet "Cooper Lake-SP". Här fortsätter Intel de senaste årens trend med att fokusera på maskininlärning, men processorerna sällskapas också av nyheter gällande specialiserade programmerbara kretsar.

Processorerna i Xeon Platinum 8300-serien "Cooper Lake-SP" erbjuder upp till 28 kärnor per processor och totalt 224 kärnor i ett system med åtta socklar. Även stödet för primärminne har uppgraderats något med stöd för 16 GB per DDR4-modul i hastigheten 3 200 MHz. Detta arbetar över 6 minneskanaler och totalt stöds 256 GB primärminne per sockel.

Det stora paradnumret för Xeon av senaste snitt är dock utökningar för beräkningar av artificiell intelligens och maskininlärning. Processorernas befintliga instruktioner för ändamålet, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), utökas nu med stöd för flyttalsberäkningar av typen BFLOAT16. Fördelen med BFLOAT16 är beräkningarna är hälften så stora som den vanligare BFLOAT32, men enligt Intel uppnås motsvarande precision i resultatet.

Stödet för BFLOAT16 ska inte heller kräva justering av befintlig flyttalskod. Detta sällskapas också av Vector Neural Network Instructions (VNNI) som utökar kapaciteten för beräkningar relaterade till neurala nätverk, ett område inom artificiell intelligens där algoritmer försöker efterlikna hur en mänsklig hjärna arbetar. Intel anger att tilläggen ökar kapaciteten för AI-inlärning (training) med 93 procent och 87 procent bättre slutledningsförmåga (inference), något som bland annat kan användas för bildanalys.

Intel Xeon "Cooper Lake-SP" – specifikationer

Processor Kärnor/trådar Klockfrekvenser Primärminne Cache TDP Sockelstöd Platinum 8380HL

Platinum 8380H 28/56 Basfrekvens: 2,9 GHz

Max. turbofrekvens: 4,3 GHz 4,5 TB

1,12 TB 38,5 MB 250 W 4 eller 8 Platinum 8376HL

PLATINUM 8376H 28/56 Basfrekvens: 2,6 GHz

Max. turbofrekvens: 4,3 GHz 4,5 TB

1,12 TB 35,75 MB 205 W 4 eller 8 Platinum 8354H 18/36 Basfrekvens: 3,1 GHz

Max. turbofrekvens: 4,3 GHz 1,12 TB 24,75 MB 205 W 4 eller 8 Platinum 8353H 18/36 Basfrekvens: 2,5 GHz

Max. turbofrekvens: 3,8 GHz 1,12 TB 24,75 MB 150 W 4 eller 8 Gold 6348H 24/48 Basfrekvens: 2,3 GHz

Max. turbofrekvens: 4,2 GHz 1,12 TB 33 MB 165 W 4 Gold 6328HL

GOLD 6328H 16/32 Basfrekvens: 2,8 GHz

Max. turbofrekvens: 4,3 GHz 4,5 TB

1,12 TB 22 MB 165 W 4 Gold 5320H 20/40 Basfrekvens: 2,4 GHz

Max. turbofrekvens: 4,2 GHz 1,12 TB 27,5 MB 150 W 4 Gold 5318H 18/36 Basfrekvens: 2,5 GHz

Max. turbofrekvens: 3,8 GHz 1,12 TB 24,75 MB 150 W 4

Utöver flaggskeppen i Platinum 8300-serien introduceras också nya processorer i Gold-serien, vilka utgörs av bland annat Xeon Gold 6328HL, 6328H och 5320H. Då dessa är utformade för något enklare system väljer Intel att här introducera funktioner som ger kunden mer finmaskig kontroll över klockfrekvenser. Funktionerna kallas kollektivt Speed Select Technology (SST), vilka i korthet går ut på att låta kunden välja mellan att köra högre basfrekvenser på vissa kärnor och lägre på andra (SST-CP), eller högre turbofrekvenser på vissa och lägre på andra (SST-TF).

Satsningen på maskininlärning och artificiell intelligens görs dock inte enbart i form av de nya Xeon-processorerna. Intel lanserar också de programmerbara kretsarna Stratix 10 FPGA, som dels erbjuder möjligheter till accelerering av heltalsberäkningar av typen INT8 och dels möjligheten för kund att programmera FPGA-korten att utföra specialiserade uppgifter. En nyhet i Stratix 10 är något som kallas AI Tensor Block, vilket är uppsättningar av aritmetiska beräkningsfunktioner som är specialiserade för just AI.

Tensor-blocken kan hantera heltalsberäkningar av typerna INT8 och INT4 samt flyttalsberäkningar av typerna FP16 och FP12. Matematiska beräkningar som addering och summering kan utföras med FP32-precision och flera Tensor-block kan samarbeta runt större matriser. Stratix 10-korten bestyckas också med integrerat HBM-minne och nätverksfunktioner som gör det möjligt att skala beräkningar över flera noder.

Slutligen sällskapas Cooper Lake-SP också av en rad nyheter inom Intels datacenter-fokuserade lagringslösningar. Den mest avancerade produktfamiljen är Optane Persistent Memory 200-familjen, smidigare förkortat som Pmem 200. Dessa är som namnet antyder primärminnen som behåller data även efter de stängs ned, men installeras i samma minnesplatser som vanligt DDR4-minne. Enligt Intel ger detta 25 procent högre bandbredd ställt mot föregående Optane-minne.

Produkterna kan fås i storlekar om 128, 256 och 512 GB. Enligt Intels uppgifter kan upp till 3 TB Optane Pmem 200 installeras per sockel vilket tillsammans med DDR4-minne ger en total kapacitet om 4,5 TB. Utöver Optane-nyheten introducerar Intel också två serier traditionella SSD-enheter med företagets 3D NAND-minne med tre bitar per minnescell (TLC). Serierna SSD D7-P5500 och D7-P5600 tillämpar en minneskontroller anpassad för protokollet PCI Express 4.0.

Ställt mot Intels föregående SSD-familjer med TLC-NAND uppger företaget att den prestandaoptimerade serien D7-P5500 erbjuder dubblerad sekventiell prestanda, och den kapacitetsfokuserade D7-P5600 tillför 44 procent bättre prestanda vid slumpartade operationer och blandade arbetsuppgifter. Även latenser har sänkts och är 80 procent lägre vid slumpartade 4 KB-läsningar (QoS).

Tredje generationens Xeon Scalable Processors och Intel Optane Pmem 200 är tillgängliga och skeppas till kunder nu. Tillgänglighet i system från OEM-partnertillverkare väntas under andra halvan år 2020. SSD-serierna D7-P5500 och D7-6500 finns tillgängliga från och med idag och Stratix 10 FPGA väntas bli tillgänglig under andra halvan av år 2020.

Intel avslutar sin presentation med en framtidsspaning, där företaget konstaterar att Whitley-plattformen och processorer med Ice Lake-arkitekturen lanseras senare i år med stöd för 1-2 socklar. Under år 2021 lanseras Sapphire Rapids-generationen med stöd för 1-8 socklar och nästa generations DL Boost-förbättringar i form av tilläggen AMX.

