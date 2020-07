Arctic introducerar kylarserien Freezer 13 X

Klassiska Arctic, före detta Arctic Cooling, är ett märke som sedan början av 2000-talet förgyllt mången budgetmedveten entusiasts dator med en uppsjö av kyllösningar. Med produkter likt grafikkylarna VGA Silencer och mer nutida tornkylaren Freezer 7 Pro har företaget visat att ett stort kliv upp från standardkylare inte behöver kosta skjortan.

I ett försök att återuppleva sina glansdagar lanserar nu Arctic Freezer 13 X – en serie om inte mindre än fyra kylare logiskt nog följer upp Freezer 13. Tillverkaren positionerar oblygt Freezer 13 X som ett substitut för processortillverkarnas medföljande kylare, där den nya kylaren enligt företagets uppgifter levererar 17° C lägre temperaturer än en medföljande Intel-kylare monterad på en överklockad Core i7-8700K.

Monterad på sagda Intel-processor levererar Freezer 13 X även 3 grader lägre temperaturer än föregångaren Freezer 13, tack vare förbättringar likt värmerör med direktkontakt mot processorn. Den nya kylaren begåvas även med vätskelagrade fembladiga fläktar ur företagets P-serie, för högre statiskt tryck och PWM-styrning med arbetsintervall 300–2 000 varv/minut.

För att hålla priset nere erbjuds Freezer 13 X i specifika varianter för Intel och AMD – samt varianter av båda med tillägget "CO". Freezer A13 X och A13 X CO är enbart för sockel AM4, medan Freezer i13 X och i13 X CO stödjer Intel-processorer för LGA 115x, 1200, 2011-3 samt 2066. Tillägget CO står för "Continuous Operation" och bjuder på en svart fläkt, utan specifikt angivna fördelar.

För konvektion förlitar sig kylaren på 44 stycken kylfenor i aluminium med 0,4 millimeter tjocklek i ett torn med höjden 137 millimeter. Vikten anges till 443 gram oavsett variant, där samtliga Freezer 13 X-kylare även täcks av sex års garanti. Priserna sträcker sig från 22,90 till 25,90 EUR beroende på modell, där CO-varianterna betingar ett prispremium om 2 EUR.

Tillgänglighet i Sverige ska ske inom kort, där prislapparna väntas landa i spannet 249–299 kronor.

Vilket företag och kylarmodell skulle vara aktuellt för dig när du köper ny processor nästa gång? Köper du en maffig lösning, en instegsmodells likt Freezer 13 X eller rentav stock-kylaren?