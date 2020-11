Läckaren Kopite7kimi har under upptakten till lanseringen av "Ampere" och Geforce RTX 3000-serien ofta visat sig ha rätt, men tar nu till Twitter för att motsäga sig själv och tidigare rapporterade rykten gällande grafikprocessorn GA102-250, ämnad för ett kommande grafikkort som förmodas få namnet RTX 3080 Ti. Där tidigare läcka pekade på en modell som specifikationsmässigt landar mellan RTX 3080 och 3090 menar han nu att 3080 Ti istället kan få 10 496 CUDA-kärnor.

RTX 3080 Ti FE:

PG133-SKU15,

GA102-250-KD-A1,

20GB GD6X,

the same FP32 count as 3090, 10496FP32,

the same MEM speed and TGP as 3080,

no NVLINK.