Hösten år 2020 har varit en fest för teknikentusiasten med en uppsjö av stora lanseringar från jättarna Intel, Apple, Microsoft, Sony, AMD och Nvidia. Grafikkorten som sjösatts från de två sistnämnda företagen uppvisar rejäla prestandakliv och detta till rimliga priser – i teorin. Tillgången på produkterna är dock mycket låg och på respektive lanseringsdag ekade hyllorna tomma redan kort efter säljstart.

Nvidias Geforce RTX 3080 var det första konsumentinriktade Ampere-kortet att släppas och med lanseringsdatum den 15 september har det nu över två månader på nacken, med fortsatt låg tillgång i butik. Den 5 oktober förklarade Nvidias VD Jensen Huang att bristen sträcker sig året ut, men nu spår Nvidia att ytterligare några månader av knaper RTX 3000-tillgång är att räkna med.

Given industry-wide capacity constraints and long cycle times, it may take a few more months for product availability to catch up with demand

I samband med presentationen av kvartalsrapporten för Q3 uttalar sig Nvidias ekonomichef Colette Kress kring situationen, som hon menar kan hålla i sig "några månader till". Med årets slut inom synhåll pekar detta således på att även den eller de första månaderna av år 2021 blir tuffa för den som är sugen på Geforce RTX 3000.

Orsaken till den låga tillgången är enligt bolaget inte problem på tillverkningssidan, utan snarare att efterfrågan vida överstiger den förväntade nivån. Kapaciteten för tillverkningen är också mer begränsad, till följd av det rådande läget i världen. Trots detta tillägger Huang att Geforce RTX 3000-seriens produktionstakt ökat mycket snabbt – bland de snabbaste ökningarna någonsin. Vad detta innebär i faktiska volymer nämns dock inte.

Det återstår således att se när efterfrågan och tillgång verkligen strålar samman, och detsamma gäller för AMD:s färska Radeon RX 6000-kort och Ryzen 5000-processorer. På ryktesväg talas om att Nvidia redan i december utökar produktportföljen med snäppet enklare Geforce RTX 3060 Ti, men om produkten sedan blir tillgänglig på bred front går endast att spekulera i.

Källa: PCMag

