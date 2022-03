Firefly är kanske inte ett märke som många i Sverige är bekanta med, men företaget har tillverkat en rad olika mer eller mindre populära produkter med ARM-baserade processorer från kinesiska Rockchip och Allwinner. De flesta produkterna hitintills har antingen varit moduler eller till för produktutveckling. Företagets senaste produkt skiljer sig på många sätt från deras tidigare produkter, inte minst när det kommer till storleken.

Till att börja med är ITX3588J, som moderkortet heter, det fysiskt största moderkort som Firefly har tillverkat, eftersom att det är ett Mini ITX-moderkort. Det gör det till ett av få Mini ITX-moderkort för ARM-baserade processorer och ett av ännu färre som blir tillgängligt direkt till konsumenter. Laddat med finesser som många andra ARM-baserade produkter saknar och prestanda som uppges ligga i det lägre x86/x64-segmentet, kan det bli ett alternativ istället för ett AMD- eller Intel-baserat Mini ITX-moderkort.

Moderkortet levereras som en helhetslösning med processor, vilket lite går att likna vid en förvuxen variant av enkortsdatorn Raspberry Pi. Processorn är utbytbar sitter på en modul tillsammans med 4 till 32 GB primärminne av antingen LPDDR4x- eller LPDDR5-typ. Här sitter även en EMMC-enhet som operativsystemet kan installeras på och alternativ från 16 till 128 GB ska erbjudas.

Själva processorn, eller snarare systemkretsen, är från kinesiska Rockchip och huserar fyra ARM Cortex-A76 prestandakärnor med en maxfrekvens på 2,4 GHz och fyra Cortex-A55 energieffektiva kärnor som tar sig upp till 1,8 GHz. Jämförelsevis har en Raspberry Pi 4 fyra Arm Cortex-A72-kärnor på antingen 1,5 eller 1,8 GHz.

Grafikdelen är också från ARM och är en Mali-G610 MP4, där MP4 står för antalet shader cores. Upplösningar i upp till 8K i 60 bildrutor per sekund (FPS) stöds över HDMI 2.1 och avkodning för H.265, VP9 och AVS2 stöds i 8K i 60 FPS. För H.264 gäller 8K i 30 FPS , något som för AV1 går ned till 4K i 60 FPS.

Med andra ord stöds samtliga moderna videokomprimeringsstandarder, vilket inte alla de senaste processorerna från AMD och Intel klarar av. Det finns även en AI-accelerator, även kallad NPU eller Neural Processing Unit som ska leverera sex TOPS (Tera Operations Per Second), vilket jämförelsevis är relativt hög prestanda i produktsegmentet.

Andra finesser på ITX3588J som sticker ut är stöd för dubbla 2,5 Gbps-nätverksanslutningar, fyra SATA portar, en M.2-kortplats med stöd för en SATA-baserad SSD samt en Micro SD-kortplats. Vidare finns det en PCI Express 3.0-kortplats, vilken fysiskt passar med PCI Express x8-kort, men är begränsad till fyra PCI Express-kanaler. På moderkortet sitter det även fyra USB 3.0 Type-A portar anslutna med en USB-hubb, en USB 3.0 Type-C med stöd för Displayport Alt Mode, plus en USB 2.0 port i framkanten. Det finns även en uppsättning ljudkontakter och ljudet hanteras internt i processorn.

Utöver detta finns ett par finesser konsumenter sannolikt inte har lika stor nytta av. Detta inkluderar stöd för en 4G- eller 5G-modul, antingen via Mini PCI Express eller M.2, med en dedikerad SIM-kortplats. Stöd för HDMI in, MIPI för en intern display och kamerastöd, samt ett flertal serieportar, GPIO och annat som normalt används för produktutveckling.

En intressant detalj är att strömmatning för moderkortet kan ske antingen via en extern nätdel på 12 till 24 volt (V) eller en intern på 12 V. Det går dessutom även att strömförsörja via Power Over Ethernet (POE), men används det begränsas maxbelastningen till 60 Watt (W). Strömförbrukningen uppges ligga på max 20 W, men då räknas inte några extra lagringsenheter med, eftersom de drar ström från moderkortet. Under mer normala förhållanden ska strömförbrukningen ligga på runt 4,8 W, något som sjunker till 1,35 W när systemet är inaktivt.

Firefly utlovar stöd för ett flertal operativsystem såsom Android 12, Ubuntu Desktop, Ubuntu Server, Debian 11, RTLinux, Kylin Linux med flera. Detta är mycket till följd av stöd för en UEFI-baserad bootloader, vilket gör det enklare att utveckla stöd för ARM-baserade produkter. Utöver att använda ITX3588J som en dator kan plattformen även vara ett alternativ till en hembyggd NAS, eller till och med en router eller brandvägg.

I dagsläget finns inget pris för moderkortet, men det uppges börja på runt 2 000 till 3 000 kronor, beroende på hur mycket primärminne och lagringsutrymme som sällskapar processormodulen.