I augusti 2020 bestämde sig Epic Games att gå emot Apple och Google genom att tillåta betalning direkt via spelet, vilket gjorde att Epic kunde kringgå de 30 procent jättarna tog ut vid alla köp via spelet. Detta ledde till att både Google och Apple satte ner foten för Fortnite i respektive applikationsbutik och spelet har lyst med sin frånvaro sedan dess. Android-användare har kunnat kringgå detta genom att ladda ner spelet via andra källor och applikationsbutiker, men IOS-användare har fått leva utan det populära spelet.

Nu har Fortnite återvänt till IOS. Till viss del i alla fall. Epic Games och Microsoft har gjort spelet helt gratis att spela via strömningstjänsten Xbox Cloud Gaming. Detta gäller oavsett om användaren prenumererar på Xbox Game Pass Ultimate eller ej och fungerar överallt där man kan köra Xbox Cloud Gaming, inklusive Android- och Windows-enheter. I och med detta är det nu möjligt för IOS-användare att ta del av spelet via Microsofts molnspeltjänst på ett betydligt enklare sätt än tidigare.

För att komma igång med detta behöver användare endast ett Microsoft-konto och logga in med detta på Xbox.com/play. Därefter behöver användaren bara klicka på Fortnite-ikonen för att komma igång med spelet och det är möjligt att spela med både kopplad handkontroll eller touchkontroller.

Detta är inte första gången Fortnite blivit spelbart på IOS på sistone. I januari blev det möjligt att köra Fortnite på IOS-enheter via Geforce Now som i sin tur rullade via webbläsare. Detta krävde dock att användaren ansökte om tillgång till betatest samt att bli antagen till detta.

Kommer du börja jaga Victory Royale på din mobiltelefon?