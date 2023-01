Mountain lanserade Everest Max via Kickstarter under våren 2020 och året efter trillade tangnetbordet in på redaktionen och blev snabbt en favorit. Tangentbordet fick tummen upp för hög byggkvalitet och modularitet. Under våren 2022 lanserades ett mindre syskon vid namn Everest 60, vilket skulle erbjuda den höga byggkvaliteten och valmöjligheterna fast i ett mindre format. Under SweClockers besök hos företaget uppdagas det sig att tangentbordet äntligen är på ingång med nordisk layout.

Som namnet avslöjar handlar det om ett tangentbord i 60-procentsformat, vilket ger användare en mer kompakt upplevelse men har fortfarande tillgång till piltangenter. Som vanligt med formatet saknas numeriskt tangentbord, men precis som sitt större syskon kan modul med sifferknappar köpas till och placeras på antingen höger eller vänster sida och kopplas in med USB-C.

Hur tillgängligheten av Mountain Everest 60 kommer se ut i Sverige återstår att se, men väntas dyka upp hos återförsäljarna som tidigare köpt in företagets tangentbord. Svenska priset är för tillfället okänt. I USA har priserna legat på 140 USD för endast tangentbordet och 210 USD för tangentbord samt numeriskt tillägg, vilket kan översättas till mellan 1400 respektive 2100 svenska kronor.

