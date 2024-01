Utvecklingen av AI-datorer är rätt i tiden. Detta är till stor del för att Microsoft nyligen släppt sin Copilot-AI, som ska spela en väsentlig roll i Office 365, bland annat. Men kraven som läggs på datorer blir därför större. För optimal prestanda behöver Copilot en dator som klarar minst 40 TOPS samt har 16 GB i primärminne.

Qualcomms Snapdragon X Elite förväntas bli det första chippet att möta Copilots krav på 40 TOPS när den släpps under årets andra hälft. Snapdragon får sällskap av Intels Lunar Lake CPU som kan förväntas nå över 45 TOPS när den släpps närmre årsskiftet, följt av AMD Ryzen 8000 som ska nå samma nivå. Stora tillverkare som Asus, Lenovo och Dell har redan börjat utveckla AI-datorer som räknas med att släppas under året, de flesta förväntas ha Snapdragon som CPU.

Taiwanesiska TrendForce spår att 2024 blir året som industrin töjer på gränserna för vad AI kan användas för. Bolaget grundar sin analys i den växande marknaden för AI-servrar, som de spår ska växa med uppemot 40 procent i år, detta till Copilots förtjänst. AI-datorerna som kommer lanseras i år kan hjälpa underlätta de redan belastade AI-servarna som används för maskinlärning. Starka AI-system som Edge AI och Copilot kan på så vis bli tillgänglig för fler datoranvändare, menar researchbolaget.

TOPS står för "trillions or tera operations per second" och är ett begrepp som används för att mäta beräkningskraft, det vill säga antalet beräkningar ett AI-chip kan göra varje sekund.