Intels Meteor Lake-kretsar för högpresterande bärbara och kraftfulla mini-PC lanserades i slutet av 2023 och har under våren dykt upp i en lång rad datorer från olika tillverkare. Ett halvår senare hittar utvecklare på Intel fortfarande nya sätt att optimera prestandan i systemkretsarna, ibland med dramatisk effekt.

Tom's Hardware rapporterar att Intel för några dagar släppt en mindre uppdatering av Linux-drivrutinerna för processorn, där en ändring i en enda rad kod visar sig ge upp till 72 procent högre prestanda. Tester utförda av Phoronix visade först på 19 procent högre prestanda och 11 procent högre prestanda per watt med ett sänkt värde på Intel P-State Energy Performance Preference (EPP), men ytterligare testande visar på en mer varierad ökning.

Phoronix utförde testerna på en Acer Swift Go 14 med Core Ultra 155H och Linux 6.10-kärnan. Genomsnittet i över 100 olika tester blev 7 procent högre med den minimala kodändringen, men i vissa tester var skillnaden alltså betydligt större. Störst var den i Kvazaar 2.2 Bosphorus 4K, ett test som mäter hur många bilder per sekund en processor klarar att koda om en video i. Innan uppdateringen var resultatet 11,94 bilder per sekund, för att sedan landa på 20,51.

Uppdateringen gav betydligt blygsammare prestandaökningar i många tester, men en höjning likafullt i samtliga. Lägst blev den i Python-testet.