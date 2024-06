Valve har stämts i Storbritannien på 656 miljoner pund, vilket motsvarar runt 8,7 miljarder kronor. Digitala rättsaktivisten Vicki Shabolt lade fram stämningsansökan och menar att Valve missbrukar Steams dominanta roll på den brittiska spelmarknaden för att sätta orättvisa priser på spel.

Huvudanklagelsen är att Valves krav på speldistributörer att prissätta sina spel lika på olika plattformar är skadligt för konsumenter. De målsägande menar att detta hämmar sund konkurrens genom att förhindra distributörer från att sälja spel till lägre priser på andra plattformar.

Vidare anser de målsägande att den 30-procentiga avgiften som läggs på Steam-spel inte går att rättfärdiga och att den leder till överprissatta spel. Anklagelserna har lagts fram i en kollektiv stämningsansökan som går att skriva under på sidan Steam You Owe Us.

Valve riggar marknaden och utnyttjar brittiska gamers. Stämningsansökan är ett försök att stoppa denna olagliga affärsmodell och hjälpa människor att få tillbaka sina pengar. – Vicki Shabolt.

Stämningsansökan påstår att 14 miljoner människor har överdebiterats på spel. Målet är att Valve ska kompensera dessa köpare med mellan 22 och 44 pund var, vilket motsvarar runt 290 respektive 580 kronor.

Datum för rättegången har inte fastställts och det kan ta år innan en dom meddelas.