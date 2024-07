I veckan släpptes de första Thunderbolt 5-certifierade USB Type C-kablarna på marknaden under varumärket Cable Matters. Kablarna säljs som antingen 30, 50 eller 100 centimeter långa. Thunderbolt 5 har en enkelriktad bandbredd på 120 GB/s, en laddningskapacitet på 240 W och kan köra externa SSD, grafikkretsar och skärmar – allt från en enda kabel.

Enligt The Verge är det svårt för kablarna att visa upp sin fullaste potential just nu, då den enda datorn med Thunderbolt 5-stöd just nu är Razers laptop Blade 18 Mercury, som kan kosta uppemot 64 000 kronor hos återförsäljare. Datorn är utrustad med ett RTX 4090-grafikkort, en Core i9-processor och en Thunderbolt 5-port – den hittills enda av sitt slag.

Externa dockningsstationer för Thunderbolt 5-kablarna, som visades upp under CES-mässan tidigare i år, har inte lanserats ännu. Det betyder att om du vill nyttja Thunderbolt 5 med din nyköpta kabel får du vänta en stund till.

Thunderbolt 5-kablarna går att köpa från Cable Matters webbsida för 22,99 USD, vilket motsvarar runt 290 kronor när du lägger på moms och avgifter.