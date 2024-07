Det går inte att undgå att Amazon kör sin Prime Day-rea, men det som erbjuds till lägre priser kanske inte passar för alla. Om du inte hittar något du verkligen vill köpa finns det möjlighet att lägga vantarna på en rad titlar via Amazons gamingplattform helt utan extra kostnad.

Gratisspelen som lagts till för Prime-prenumeranter, vilket kostar 59 kronor i månaden, under rean är Suicide Squad: Kill the Justice League, Rise of the Tomb Raider samt Chivalry 2. Utöver dessa titlar finns ytterligare 33 speltitlar du kan lägga vantarna på utan extra kostnad, inklusive svenskutvecklade Bramble: The Mountain King, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge och Weird West.

Spelen i fråga är en varierad kompott av kvalitet och vissa titlar är bättre än andra, men när det är gratis är det dumt att klaga. Suicide Squad sticker ut i mängden som senast släppta spelet i samlingen, men spelet har blivit kritiserat för att vara tråkigt. Våra kollegor på FZ skriver att "Metropolis är lika livligt som Nossebro".

För att lägga vantarna på spelen behöver du bara klicka till Amazons spelsida och klicka på "lös ut" på de titlar du vill ha. Spelen finns antingen tillgängliga via Amazon Games-applikationen, GOG eller Epic Games. Titlarna som finns på Epic kräver att du länkar dina Amazon- och Epic Games-konton.