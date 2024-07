Logitechs nya VD, Hanneke Faber, medverkade nyligen i The Verge-podcasten Decoder där hon berättade hon om en potentiell produkt vid namn forever mouse. En mus med evig livslängd som får nya funktioner via rullande uppdateringar via prenumerationstjänst.

Även om Logitech inte har några konkreta planer på att släppa en sådan produkt än, är Faber optimistisk. Hon nämner dock att utmaningen ligger i att hitta en affärsmodell som funkar utan att priset för hårdvaran blir för högt. Faber nämnde att ett pris på runt 200 USD för en "forever mouse" skulle göra den dyr jämfört med en vanlig mus, men en sådan produkt skulle främst rikta sig till proffs eller entusiaster.

Prenumerationsmodeller blir alltmer populära eftersom företag får en stabil och återkommande inkomst. Faber antydde att en prenumerationsmus är möjlig och påpekade att mjukvaruuppdateringar via prenumeration skulle göra att användarna slipper oroa sig för att deras mus blir föråldrad.

Det finns också några potentiella nackdelar. Att betala en regelbunden avgift för att använda en mus kan kännas som en onödig kostnad för många. Dessutom kan behovet av att ständigt köra mjukvara för musen vara störande och ta upp datorns resurser. Samtidigt sker det inte allt för stora förändringar på musmarknaden att regelbundna uppdateringar känns motiverade. En mus som köptes för 10 år sedan har nästan samma funktioner som idag.

Lätt att reparera

För att säkerställa att musen håller länge skulle Logitech kunna fokusera på att göra den enkel att reparera och uppgradera. Detta skulle kunna innebära utbytbara musknappar, lätt utbytbara delar och möjligheter till anpassning, tillsammans med tillgängliga reservdelar och guider.

Allt som allt är Logitechs "forever mouse"-koncept ett innovativt sätt att förlänga livslängden på tekniska prylar och minska elskrot. Men den föreslagna prenumerationsmodellen och de potentiella kostnaderna kan bli ett hinder för att få med sig konsumenter.

Skulle du vilja betala prenumerationsavgift för att hålla musen levande och fungerande?