Den som slog till på en ny SSD under sommaren 2023 gjorde ett riktigt kap. Priserna på snabb NVME-baserad lagring sjönk kraftigt under början av förra året och nådde rekordlåga nivåer i juli, för att sedan börja stiga igen. Till jul hade priserna på de flesta populära modeller ökat, i vissa fall med över 40 procent, och trenden fortsatte under resten av vintern och våren.

Nu rapporterar Techspot att trenden med stigande priser är över, och priserna i augusti ligger kvar på samma nivå som i april i år. Några modeller har blivit billigare, med resultatet att genomsnittspriset är något lägre idag än för tre månader sedan.

Techspots priskontroller gäller priserna på amerikanska Amazon på fem modeller på 512 GB och åtta modeller på 1 TB. Svenska priser följer inte exakt samma utveckling, vilket delvis beror på valutakurser. En snabb koll på några av de utvalda modellerna visar dock på en liknande utveckling här. Samsung 990 Pro 1 TB kostade till exempel som mest 1 423 kronor i juli men har nu sjunkit till 1 287 kronor, enligt prishistoriken på Prisjakt.