Gillar du att läsa om roliga, inspirerande elektronikprojekt kan du styra in på norska elingenjören Jon Petter Skagmos hemsida. I det senaste projektet – ”the over-engineered kids car” – förvandlar han en vanlig eldriven leksaksbil till ett fullfjädrat vrålåk med underhållningsanläggning, strålkastare och diverse annan elektronik.

Hjärtat i den ombyggda bilen är en Raspberry Pi med ett specialdesignat dotterkort som styr strömtillförsel till hela systemet och även huserar en GPS/GNSS-modul och lite annat. Under motorhuven sitter även en förstärkare som driver en liten högtalare och en subwoofer gömd under förarsätet. Eftersom det gamla batteriet var dött har Jon Skagmo använt ett nytt litium-polymerbatteri som också är placerat under sätet.

Instrumentpanelen är ett fullständigt hemmabygge och använder moduler designade att platsa i 3U-rackmontering. Här sitter strömbrytare, selfiekamera, pekskärm, tio knappar för att styra musik, strålkastare och siren samt den lilla högtalaren. Ursprungligen var tanken att alla funktioner skulle styras från pekskärmen, ”men som alla vet är mekaniska reglage så mycket bättre i bilar”, skriver Jon Skagmo. Pekskärmen visar normalt en enkel musikspelare, batteristatus och en karta med bilens plats (tack vare GPS-kretsen).

Kretsdiagrammen före och efter ombyggnaden visar hur mycket ingenjörskonst som har plöjts ned i projektet, och videon ovan hur mycket som går att åstadkomma med enkla komponenter, mycket fritid och lång erfarenhet.