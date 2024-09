Sparsmakade produktportföljer är inget som kinesiska Roborock ägnar sig åt. Nästa år förstärks det redan breda utbudet med ytterligare robotdammsugare i serien Qrevo, som företaget visat upp i samband med IFA-mässan i Berlin.

Qrevo Curv och Qrevo Edge är utrustade med en sugkraft på 18 500 Pa och antitrasselsystemet ”Dual Anti-Tangle System”, som ska lösa problemet med att gummiborstarna behöver rensas i tid och otid.

Den kanske viktigaste nyheten är dock något som kallas ”Adaptilift Chassis”. Enligt Roborock gör den här nyutvecklade lösningen att robotdammsugaren bättre ska kunna anpassa sig till olika material genom att justera sin höjd. Exempelvis innebär det att den inte fastnar i mattor och att den kan ta sig över trösklar och andra hinder så höga som 4 centimeter.

Kommer till Norden 2025

Modellen Qrevo Slim är en robotdammsugare med mopp, enligt Roborock själva den tunnaste i branschen som använder tredimensionell Time of flight (ToF)-teknologi för navigering. Sugeffekten är 11 000 pA och dammsugaren är bara 8,2 centimeter, vilket borde kunna tilltala kunder som letar efter en robot som inte virrar bort sig i vardagsrummet och kommer in under både säng och soffa.

Roborock Qrevo Curv, Qrevo Slim och Qrevo Edge kommer att lanseras på den nordiska marknaden under 2025. Vid sidan av robotdammsugarna släpps också den kombinerade tvättmaskinen och torktumlaren Roborock Zeo Lite och den sladdlösa dammsugaren Roborock H5. Det är dock oklart när eller om de kommer att lanseras i Norden.