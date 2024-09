1994 var Intels Pentium-processor ett år gammal, och hade tagit datorvärlden med storm. Företaget ville fira det och ge en gåva till American Indian Science & Engineering Society, och gav därför i uppdrag till vävaren Marilou Schultz att förvandla processorn till en intrikat matta vävd på traditionellt Navajo-vis.

”Replica of a Chip” som mattan heter var under våren och sommaren utställd på National Gallery of Art i Washington, D.C., där den tidigare Google-utvecklaren Ken Shirriff råkade se den. Utvecklaren, som numera mest ägnar sig åt att återuppliva och hålla liv i riktigt gamla datorer, skriver om upptäckten och konstverkets historia på sin blogg.

Väven är tillräckligt detaljerad och exakt att det går att urskilja de olika logiska delarna av processorn, som cache, heltalsaritmetik, flyttalsaritmetik och instruktionsavkodare. Det går också att se att den har avbildats från en så kallad die shot av Pentium P54C, en förbättrad modell av processorn som var något mindre och inte blev lika varm.

Intel har kopplingar till Navajolandet i New Mexico. Företagets fabrik i Albuquerque producerade en majoritet av företagets kretsar i början av 1980-talet, och redan på 1960-talet öppnade Fairchild Semiconductor en fabrik i området där Navajo-vävare anställdes för att jobba med tillverkningen av integrerade kretsar som Fairchild 9040 – en historisk krets som Marilou Schultz just nu arbetar med att återskapa i en ny vävning.

Marilou Schultz har även vävt en matta kallad ”Untitled (Unknown Chip)” som också ställdes ut på det amerikanska nationalgalleriet i somras. Den har Ken Shirriff fått hjälp av Antoine Bercovici att identifiera som AMD K6 III, lanserad 1999.