Att bo i hyresrätt är oftast dyrare än att bo i bostadsrätt. Även de som har ett förstahandskontrakt med ett kommunalt bostadsbolag kan betala lika mycket i hyra som en bostadsrättsinnehavare betalar för både avgift och lån, och därtill kommer högre kringkostnader. Ett exempel är bredband, vilket vi har skrivit om tidigare.

Många bostadsrättsföreningar köper in bredband via gruppavtal och varje lägenhetsinnehavare betalar en spottstyver. Det är inte ovanligt med en halv eller rent av en gigabit per sekund i båda riktningarna för runt hundra kronor i månaden.

För hyresgäster kan samma bredband kosta många hundra kronor i månaden. Dagens Nyheter rapporterar om en bostadsrätt på Sibeliusgången i stockholmsförorten Akalla där bredbandet kostar under hundra kronor. En bit bort på samma gata i ett hyreshus som ägs av Svenska bostäder kostar samma bredband – levererat via samma stadsnät – 699 kronor i månaden.

”Dold hyreshöjning”

Orsaken till de höga priserna, som har gått upp kraftigt för hyresgäster de senaste åren medan de har stått still för alla andra, är att bostadsbolagen tar betalt av bredbandsleverantörerna i form av så kallade kickbacks, skriver DN. Bolagen bjuder på ett kontrakt och den som betalar mest för kunderna får oftast avtalet. Det kan handla om upp till 300 kronor plus moms per lägenhet, en kostnad som bredbandsleverantörerna så klart tar ut från kunderna i form av högre månadsavgift.

Svenska bostäders vd Stefan Sandberg ställer inte upp på intervju i DN, men företagets fastighetsutvecklingschef Jannike Siljan säger till tidningen att bolaget hyr ut sitt interna nät till en ”kommunikationsoperatör” (som visar sig vara Telia-ägda Zitius). Det bolaget betalar en avgift till Svenska bostäder, och säljer sedan tillgång till nätet och hyresgästerna till olika internetoperatörer.

Jannike Siljan säger att storleken på den kickback Zitius betalar är en affärshemlighet och att Svenska bostäder inte har några planer på att förändra modellen.

De fysiska fibernät som bredbandet faktiskt levereras över är ofta stadsnät, till exempel Stockholms stads stadsnätsbolag, Stokab. De har inte höjt priserna på länge. Stokabs kommunikationschef Susanne Lekengård säger till DN att bolaget i genomsnitt tar 60 kronor i månaden per lägenhet.

Redan i våras tog Stadsnätsföreningen upp problemet i en debattartikel i VLT, och kallade systemet en form av dold hyreshöjning.