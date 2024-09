Disney meddelar att de nu stoppar kontodelning som sker utanför ditt hushåll, efter att ha testat modellen på utvalda marknader under sommaren. Du kan lägga till en vän eller närstående som extramedlem, men det kräver en extra avgift på ditt abonnemang.

För reklamabonnemanget kostar det 49 kronor i månaden att lägga till en extramedlem, medan det kostar 59 kronor för Standard och Premium. Du kan dock bara ha en extramedlem per abonnemang. Disney rekommenderar självfallet att personer utanför ditt hushåll skaffar ett eget abonnemang på streamingtjänsten.

För att lägga till en extramedlem loggar du in på Disney Plus via en webbläsare, går till din profil och sedan till konto. Där väljer du Extramedlem under fliken Abonnemang och fakturering. Efter att ha godkänt villkoren och genomfört betalningen, anger du extramedlemmens mejladress. Om personen redan har en profil på ditt konto, kan den kopplas till adressen. Bekräfta uppgifterna, så skickas en inbjudan till extramedlemmen.

Om du loggar in på ditt Disney Plus-konto på en enhet utanför ditt valda hushåll, kommer du att få en ruta som frågar om du är på resande fot eller vill uppdatera ditt hushåll. Disney skickar då en engångskod via mejl som låser upp streamingtjänsten utanför det registrerade hushållet.

För närvarande kan endast abonnemang som faktureras direkt via Disney lägga till extramedlemmar, vilket innebär att om du har ett streamingpaket via exempelvis din operatör, har du inte tillgång till funktionen. När det kan bli möjligt är i nuläget oklart.