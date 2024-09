När Intel för två år sedan lanserade sina första fristående grafikkort i Arc Alchemist-familjen var intresset hyfsat stort och mot slutet av 2022 hade företaget en marknadsandel på omkring fyra procent.

Enligt Jon Peddie Research är Intels andel två år senare så låg att den avrundas till noll procent, rapporterar Techspot. Trots att försäljningen av fristående grafikkort under andra kvartalet 2024 var 9,4 procent högre än under första kvartalet och 48 procent högre än under andra kvartalet 2023 lyckades Intel inte klämma sig in mellan AMD och Nvidia.

Nvidia är fortsatt ohotad i topp med 88 procent av marknaden, samma siffra som under första kvartalet i år. AMD hade 17 procent samma period i fjol men har alltså sjunkit till 12 procent.

Intel planerar att släppa andra generationen av Arc-grafikkorten, kodnamn Battlemage, lagom till julhandeln i år och hoppas att den nya arkitekturen ska locka fler spelare att välja det blå laget. Siffrorna från de integrerade grafikkretsar med Xe2-kärnorna pekar på en kraftig förbättring gentemot föregående generation.