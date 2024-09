Steven Spielberg är inte bara en legendarisk filmregissör. På fritiden är han också gamer, berättar hans son Max Spielberg i en intervju på Youtube-kanalen Minnmax.

Max Spielberg jobbar själv i spelindustrin. Han jobbade på Ubisoft under utvecklingen av Assassin's Creed: Unity och är medgrundare och creative director på spelstudion Fuzzybot. I intervjun säger han om sin pappa:

– Han älskar spel. Det var han som väckte mitt intresse. Han spelar mycket PC-spel och det är något vi har gemensamt. Han kan komma till mig och fråga ”vad är nytt, vilket nytt Call of Duty ska jag spela, skicka en lista över de fem bästa FPS:en så laddar jag ned dem och vi kan spela tillsammans när du kommer förbi” […] Det är alltid Call of Duty, han älskar Call of Duty.

Ett problem för Max Spielberg är att han inte har lyckats förmå sin pappa att spela till exempel Uncharted, trots att han tror att han skulle uppskatta det.

– Jag säger ”du vet det är som Indiana Jones, du kommer gillar det här”, men han säger alltid ”jag pallar inte handkontroller, jag kan bara spela med mus och tangentbord”.

Steven Spielberg var djupt involverad i utvecklingen av Medal of Honor från 1999 och har gillat militärspel sedan dess. Han regisserade också Wii-spelet Bloom Blox från 2008 och var inblandad i det nedlagda spelet LMNO som utvecklades mellan 2005 och 2010.