Raspberry Pi är en flexibel datorplattform med många användningsområden, men att spela annat än gamla retrospel hör vanligen inte till dessa. Det visar utvecklaren Jeff Geerling att det går att ändra på, rapporterar Tom's Hardware.

Jeff Geerling har nämligen lyckats få igång en eGPU på Raspberry Pi 5, som gör det möjligt att bland annat spela Doom 3 i 4k med 60 bilder per sekund. Grafikkortet i hans experimentella bygge är ett AMD Radeon RX 460, som han har anslutit via en M.2-adapter för Oculink.

Eftersom Raspberry Pi är ARM-baserad går det inte bara att koppla in kortet och köra igång. Jeff Geerling behövde både ytterligare hårdvara och mjukvara för att få det hela att fungera, plus ändringar i Linux-kärnan. Valet av grafikkort föll på just RX 460 eftersom det stöds av den moderna öppna drivrutinen amdgpu men är tillräckligt gammalt att alla detaljer och egenheter är välkända.

Projektet har varit pågående sedan i fjol, då han fick igång grundläggande funktionalitet men ännu ingen acceleration eller spel. Nästa steg nu är att få igång Steam och installera några nyare spel med hjälp av x86-emulatorn Box64.

Läs mer på Jeff Geerlings blogg.