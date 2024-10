Medan vi väntar på den ryktade Switch 2 har Nintendo presenterat sin senaste hårdvara: en väckarklocka. Alarmo, som den heter, låter dig sätta alarm med ljud från bland annat Super Mario Odyssey, Legend of Zelda: Breath of the Wild och Splatoon 3.

Varje spel har också ett urval av scener som spelar egna låtar och visar olika teman på klockans LCD-skärm. Om du ansluter Alarmo till internet kommer Nintendo att uppdatera klockan med fler larm och funktioner över tid. Klockan kan även spela Sleepy Sounds, som är avkopplande bakgrundsljud som ska hjälpa dig slappna av inför läggdags.

Alarmo har en inbyggd rörelsesensor som registrerar dina rörelser, vilket används för att intensifiera larmet om du ligger kvar i sängen när larmet är igång. När du kliver upp slutar larmet ringa. Utöver detta kan Alarmo logga din sömn och registrera dina rörelser under natten.

Alarmo kommer initialt att finnas tillgänglig under en begränsad tid för betalande Switch Online-medlemmar i USA och Kanada för 99 USD, vilket motsvarar runt 1 300 kronor med moms och avgifter. Nintendo planerar att lansera klockan globalt i början av nästa år.