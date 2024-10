Om fem år kan ARM-baserade processorer stå för 40 procent av marknaden för bärbara datorer, enligt en ny undersökning från Techinsights (via IT Home). Det handlar huvudsakligen om Apple och Qualcomm, men även andra aktörer kan ge sig in på marknaden.

Det här hotet mot x86-processorernas herravälde på PC-marknaden har nu lett till att de två konkurrenterna tillsammans har startat en intresseorganisation kallad x86 Ecosystem Advisory Group, som ska främja den fortsatta utvecklingen av x86-plattformen.

– Vi är stolta över vårt samarbete med AMD och de andra medgrundarna av gruppen, säger Intels vd Pat Gelsinger i ett pressmeddelande.

Gruppens mål inkluderar att öka kundernas valmöjligheter och kompatibiliteten mellan olika hård- och mjukvara, samtidigt som nya funktioner når fler kunder snabbare, att öka standardiseringen av mjukvara samt att göra det enklare att baka in nya funktioner i operativsystem, ramverk och program.

Intel och AMD har förmått en rad storföretag i branschen att ställa sig bakom initiativet, bland annat Broadcom, Dell, Google, HP, Lenovo, Microsoft, Oracle och Red Hat.