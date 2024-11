Under de kommande månaderna kan Microsoft rulla ut en ny design på Windows Hello, den moderna autentiserings­funktionen som används för att bland annat logga in i Windows utan att behöva skriva in lösenord, exempelvis med biometrisk autentisering eller en pinkod.

I ett nytt bygge av Windows 11 i Insider-programmets Beta-kanal – som fortfarande är Windows 11 23H2 – ingår en testversion av den omgjorda funktionen. Nya Windows Hello får ett nytt gränssnitt, nya ikoner och ett helt nytt sätt att autentisera med nyckel – som kan vara lagrad på enheten, på en parkopplad Android-telefon, på vilken mobil eller platta som helst, eller i en hårdvarunyckel.

För användaren ska det bli enklare att växla mellan olika sätt att logga in, med genvägar till andra alternativ placerade direkt under den förvalda metoden. Det kan vara praktiskt exempelvis om det vanliga sättet är med mobilen som användaren har råkat glömma hemma. En del bärbara med kamera för ansiktsigenkänning har också problem i mörker, och då kanske användaren föredrar att skriva in en kod framför att tända lamporna.

Microsoft meddelade häromdagen att det inte kommer några nya byggen i Dev- eller Canary-kanalerna av Insider-programmet den kommande veckan. Men om de är tillbaka nästa vecka lär de också innehålla det nya Windows Hello-gränssnittet, och då i Windows 11 24H2, skriver The Verge.