Valves inspelningsfunktion, Steam Game Recording, har lämnat betastadiet och är tillgänglig på Steam. Verktyget gör det möjligt att spela in både triumfer och motgångar och fungerar både på datorer och Steam Deck. Du hittar funktionen i Steam-inställningar under fliken kallad Spelinspelning.

Via inställningarna kan du specificera om inspelningen ska ske löpande i bakgrunden när du spelar, eller börja spela in manuellt via ett knapptryck. Det går även att bestämma kvaliteten för inspelningarna i varje spel och hur mycket lagring som klippen får ta upp. Om du vill kan du även slå av funktionen helt för utvalda, eller alla, dina spel.

Inspelningarna sparas direkt på din hårddisk och du kan exportera dem som MP4-filer och dela klippen med dina vänner eller mellan dina olika enheter. Det är även möjligt att klippa i inspelningar via Steam. Inspelningen är begränsad till spelet och kan inte registrera skrivbordet eller andra program utanför spelfönstret.

Valve har dessutom introducerat en tidslinjefunktion som automatiskt markerar höjdpunkter i spel. Hittills är Counter-Strike 2 och Dota 2 de enda kända spelen som har stöd för tidslinjer.

Enligt Valve är Steam Game Recording skapad att köras på grafikkort från AMD och Nvidia. I andra fall kan funktionen köras via processorer med integrerad grafik, vilket kan leda till prestandaproblem om du spelar in.