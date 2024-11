Efter en längre tids betatestande har Nvidia nu släppt det nya inställningsprogrammet Nvidia-appen i skarp version. Programmet ersätter Geforce Experience och ska så småningom även helt ersätta Nvidia Control Panel.

Nvidias utvecklare har arbetat intensivt de senaste månaderna med att bygga ut programmet och se till att det inte saknar några viktiga funktioner från föregångaren. Nu räknas det alltså som tillräckligt färdigt, och kommer inom kort börja ingå i det vanliga installations­programmet för Nvidias drivrutiner för Geforce-grafikkort.

Nyheter i Nvidia-appen jämfört med Geforce Experience är bland annat möjligheten att spela in video från spel i upp till 4K-upplösning med 120 bilder per sekund i AV1-formatet, nya AI-baserade filter för RTX-kort och ett nytt flytande statistikfönster som visar bilder per sekund och annan information.

Företaget lade nyligen till funktioner som inställningar för flera skärmar och G-Sync i programmet, men har fortfarande en del kvar att göra innan Nvidia Control Panel kan pensioneras. Det gäller till exempel inställningar för att slå ihop flera anslutna skärmar till en utökad bildyta.