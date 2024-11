Det är inte bara SweClockers som jubilerar i år utan även Half-Life 2. Tjugoåringen uppmärksammades tidigare i veckan av Nvidia och Orbifold Studios som utvecklar en RTX-version av spelet och nu kommer nästa smällkaramell.

I samband med födelsedagen släpps en 2 timmar lång dokumentär där originalteamet förutom att snacka spelutveckling även berättar om när ”pengarna tog slut, vi utsattes för en cyberattack och en tidig version läckte online och vi blev stämda av utgivaren, samtidigt som vi försökte bygga Steam”. Dokumentären finns att se i sin helhet på Youtube.

Spelet i fråga är dessutom helt gratis att tanka ner från Steam, fram till måndag den 18 november klockan 20.00. Det handlar om en särskild jubileumsuppdatering med hela originalspelet, plus expansionerna Episode One och Episode Two.

HL2-teamet gör även en insats här i form av kommentatorspår – tre och en halv timme nyinspelade utvecklarkommentarer utlovas. Sist men inte minst har jubileumsversionen av Half-Life 2 fått stöd för Steam Workshop samt en hel del buggfixar och grafisk finputsning.

Hela listan över åtgärder finns på jubileumssidan.