Reddit har upplevt två stora driftstörningar under loppet av 24 timmar. Problemen började i onsdags, då sajten blev oåtkomlig för tiotusentals användare under några timmar. Som mest rapporterade över 47 000 användare om störningar via Down Detector.

Senare under onsdagen gick Reddit ut med att problemen orsakades av en bugg i en nyligen genomförd uppdatering, men att en lösning var på väg. Sajten såg mycket riktigt också ut att vara mer eller mindre återställd några timmar senare – för att återigen krascha på torsdagen. Den andra driftstörningen drabbade dessutom vad det verkar ännu fler, med fler än 70 000 rapporter på Down Detector.

Tom’s Guide har liverapporterat om utvecklingen det senaste dygnet medan Reddit har tonat ner händelserna med humoristiska inlägg på X.

Vid 17-tiden på torsdagen meddelades det på Redditstatus att problemet var identifierat och löst. Vad det var för något i uppdateringen som satte en av världens mest besökta webbplatser i gungning har i skrivande stund inte kommunicerats.

