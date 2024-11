Om du planerar att köpa ett Geforce RTX-grafikkort under Black Friday eller julrean kan du behöva agera snabbt. Nvidias ekonomichef Colette Kress varnar för brist på grafikkort för spel under fjärde kvartalet, enligt Toms Hardware. Utbudet kommer först vara på vanlig nivå under början av nästa år.

Trots att försäljningen var stark för Gaming under Q3 förväntar vi oss att intäkterna kommer minska på grund av begränsat utbud. – Colette Kress.

Bristen i fråga ser ut att påverka Geforce RTX 4000-serien. Det återstår att se om bristen leder till minskad tillgänglighet eller ökade priser på RTX 4000-seriens grafikkort under årets sista månader.

Tidigare har vi rapporterat om att Nvidia har avslutat produktionen av många RTX 4000-kort för att fokusera på tillverkningen av RTX 5000-serie, som väntas lanseras tidigt nästa år. Andra rykten har påstått att Nvidia taktiskt avslutade RTX 4000-produktionen för att sälja av befintligt lager innan övergången till RTX 5000.