Valve har släppt årets Steam Replay, plattformens motsvarighet till Spotify Wrapped. Steam Replay sammanfattar ditt spelår genom att visa hur många spel du har spelat, vilka titlar du spelade mest samt hur det jämför med förra året. Du kan även se hur mycket tid du spelat på Steam Deck.

Om du är nyfiken på din statistik kan du hitta Steam Replay genom att logga in på Steam. På webben finns den längst ner i kolumnen under ditt användarnamn. Använder du mobilappen går du in på fliken Nyheter och skrollar tills du hittar Replay i flödet. Du hittar den även på förstasidan på mobilen och webben.

På redaktionen har vi haft ganska olika spelår, men några gemensamma favoriter sticker ändå ut bland våra mest spelade titlar:

Spelade spel Mest spelade Näst mest spelade Tredje mest spelade Edin 6 Brawlhalla Business Tour Civilization VI André 8 Hades II Civilization VI Baldurs Gate 3 Jonas 19 Star Wars: Dark Forces Remaster Ghost of Tsushima: Directors Cut Hades II Calle 35 Cyberpunk 2077 Throne and Liberty Vampire Survivors

Valve har även delat med sig av statistik från årets Replay för hela Steam-plattformen. Mediananvändaren spelade fyra olika spel under året och hade sex sammanhängande speldagar. När det gäller prestationer nådde mediananvändaren totalt 13 upplåsta achievements.

Ligger du över Steam-medianen? Vilka spel har du spelat mest i år? Dela med dig i kommentarerna!