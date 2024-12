En ny läckare på Chiphell-forumet påstår att flaggskeppskortet i AMD:s kommande RDNA 4-familj heter Radeon RX 9070 XT, rapporterar Videocardz. Det oväntade namnvalet bryter mot tidigare uppgifter som pekat på att grafikkorten kommer avtäckas som RX 8000-serien. Nu verkar det istället som att AMD planerar att kalla hela serien för RX 9000.

Den franska återförsäljaren Grosbill Pro har dessutom listat två kort i serien – RX 9070 och RX 9070 XT. Sidorna för korten är dock för närvarande tomma och innehåller ingen detaljerad information. Enligt läckaren All The Watts ska AMD även släppa systemkretsar med integrerad grafik under RX 9000-namnet, riktade mot laptops.

Det är fortfarande oklart om uppgifterna stämmer och de bör tas med en nypa salt. Tidigare har vi rapporterat om Radeon-kort med RX 8000-namn som dök upp via Github, vilket betyder att AMD kan ha ändrat namnen i sista stund om uppgifterna stämmer.

Vi kommer få klarhet i namngivningen när AMD officiellt avtäcker RDNA 4-korten på CES-mässan i januari.