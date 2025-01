Nvidia väntas presentera nya Geforce RTX 50-serien 6 januari, och åtminstone toppmodellerna RTX 5080 och 5090 kommer enligt tidigare rykten börja säljas under januari. Nu påstår HKEPC (via Videocardz), en Hong Kong-baserad nyhetssajt, att säljstart för just RTX 5080 blir 21 januari – exakt två veckor efter den väntade presentationen.

HKEPC har flera gånger tidigare publicerat träffsäkra rykten av det här slaget, och två veckor är i linje med hur Nvidia har gjort vid tidigare lanseringar. Tipsaren har inga uppgifter om 5090 eller 5070/5070 Ti, så dessa kan börja säljas på andra datum.

Vid den senaste lanseringsrundan, för RTX 40 Super-korten, valde Nvidia att sprida ut säljstarterna med en veckas intervall. Den gången var 4070 Super först ut, följt av 4070 Ti Super och därefter 4080 Super. Vid lanseringen av de ursprungliga RTX 40-korten kom däremot toppmodellen 4090 över en månad innan 4080 och det dröjde ytterligare ett par månader innan 4070 Ti släpptes.