Samsung har lanserat sin nya Galaxy S25-serie, som består av tre modeller: den vanliga Galaxy S25, Galaxy S25 Plus och Galaxy S25 Ultra. Enligt Samsung är det viktigt att fortsätta erbjuda olika modeller för att passa olika behov och prestandakrav.

Den största nyheten i hårdvaruväg är Qualcomms nya Snapdragon 8 Elite-systemkrets, som används i samtliga modeller. Samsung uppger att kretsen ger 37 procent högre processorkraft och 30 procent bättre grafikprestanda jämfört med S24 Ultras Snapdragon 8 Gen 3.

Galaxy S25-serien har en något rundare design än föregående generation. Skärmstorlekarna är oförändrade för vanliga S25 och S25 Plus, som ligger på 6,2 respektive 6,7 tum. Ultra-modellen har en något större skärm på 6,9 tum, jämfört med 6,8 tum på S24 Ultra.

Kamerauppsättningarna är identiska med förra årets modeller, förutom att S25 Ultra har en ultravidvinkelkamera med 50 megapixlar, vilket är ett rejält kliv upp från föregående generations 12 megapixlar.

Som med förra generationen lovar upp till sju år av säkerhetsuppdateringar för S25-serien, vilket matchar det stöd som Apple och Google erbjuder för sina nyare telefoner.

AI-tåget fortsätter att tuffa

En nyhet på AI-fronten är att Snapdragon 8 Elite-systemkretsarna möjliggör uppskalning på telefonerna. Systemkretsarna går även under namnet Snapdragon 8 Elite For Galaxy, men den enda faktiska skillnaden mellan For Galaxy-systemkretsarna är att de erbjuder denna uppskalningsteknik.

Snapdragon 8 Elite-systemkretsen introducerar också nya AI-funktioner, som uppskalning av innehåll

när du kollar på bilder, videoklipp, surfar på nätet och när du spelar spel. AI ska även hjälpa till med att redigera foton i galleriet oavsett om de tagits med en Galaxy S25 eller inte, samt justera ljudnivåer i videoklipp.

Telefonernas nya operativsystem är också AI-integrerat och ska skräddarsy din användarupplevelse efter dina vanor och behov, enligt Samsung.

Pris och tillgänglighet

Riktpriserna för S25-serien är liknande från förra årets S24-serie. Riktpriset för Ultra-modellen är 17 990 kronor, medan det är 14 490 för Plus-modellen och 11 490 kronor för vanliga utgåvan. Det är snarlikt till S24-seriens lanserings-priser, bortsett från Plus-modellen som blir 1 500 kronor billigare än S24 Plus billigaste modell.

Priserna kommer säkerligen variera beroende på lagringskapacitet och eventuella erbjudanden hos återförsäljare. Enligt Samsung kan du beställa telefonerna från den 7 februari.

S25 S25 Plus S25 Ultra Skärmstorlek 6,2 tums FHD+ 6,7 tums QHD+ 6.9 tums QHD+ Systemkrets Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Snapdragon 8 Elite for Galaxy Minne 12 GB 12 GB 12 GB Lagring 128 GB

256 GB

512 GB 256 GB

512 GB 512 GB

1 TB Kamera (fram) 12 MP 12 MP 12 MP Kamera (bak) 12 MP ultravidvinkelkamera

50 MP vidvinkelkamera

10 MP telefotokamera 12 MP ultravidvinkelkamera

50 MP vidvinkelkamera

10 MP telefotokamera 50 MP ultravidvinkelkamera

200 MP vidvinkelkamera

50 MP telefotokamera

10 MP telefotokamera Riktpris 11 490 14 490 17 990

