Administrationstjänsten Sportadmin arbetar fortfarande med att hantera följderna av det dataintrång som drabbade dem förra veckan. Trots att det ännu inte finns starka bevis för att en dataläcka skett har Sportadmin börjat skicka ut mejl för att informera alla medlemmar om incidenten, i enlighet med GDPR.

Som tidigare rapporterat finns det en risk att personuppgifter från Sportadmins runt en miljon medlemmar kan ha läckt, men detta utreds fortfarande. Med en medlemsbas på en miljon personer, bestående av både vuxna och barn, är Sportadmin ett attraktivt mål för angripare som vill åt personuppgifter.

Sportadmin fortsätter samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och säkerhetsexperter för att hantera intrånget. De flesta tjänsterna är nu tillbaka i drift, men vissa funktioner, som filuppladdning via appen och webbplattformen, är fortfarande otillgängliga.

Om du vill ta reda på om dina personuppgifter har röjts kan du skriva in din mejladress på Have I Been Pwned eller i Internetstiftelsens nya tjänst för att se om ditt lösenord har läckt.