Cloudflare driver ett globalt content delivery network (CDN) och förser företag och privatpersoner med tjänster som DDoS-skydd, spamblockering och annat. Nu har företaget lanserat AI Labyrinth, en tjänst till synes inspirerad av anti-AI-vapen som Nepenthes och Iocaine.

Till skillnad från utvecklare av dessa serverprogram har Cloudflare inte som mål att förgifta AI-företagets insamlade data, men företaget vill ändå göra det möjligt för kunder att effektivt stoppa bolagens spindlar från att suga i sig all information på sajter, rapporterar The Verge. AI Labyrinth lurar därför in botarna i en labyrint av sidor fulla med fakta som visserligen är korrekta men som inte har något alls att göra med webbplatsens faktiska syfte.

I ett blogginlägg skriver Cloudflare att tjänsten börjar med att generera ett antal ämnen av olika karaktär och sedan innehåll för varje ämne. Experiment har visat att det ger bättre resultat än att hålla sig till ett ämne.

Vid sidan av målet att skydda webbplatser från AI-spindlar som ignorerar uppmaningar i robots.txt att lämna en sajt ifred har Cloudflare ett annat mål med AI Labyrinth. Eftersom mänskliga besökare inte beter sig som AI-botar kan företaget använda tjänsten för att upptäcka och lära sig känna igen signaturen av tidigare okända skadliga botar, som exempelvis söker igenom webbplatser i jakt på sårbarheter.