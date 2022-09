Förutom att sälja egna stationära PC-datorer har Komplett också ett sortiment av egna bärbara datorer. I denna testpilot har jag fått möjligheten att testa en av deras nyaste: Komplett Khameleon 12i Slim, en dator som kommer med Intels senaste Core i7-12700H samt Nvidia Geforce 3070 Ti.

Komplett Khameleon 12i Slim är en dator som vill kombinera en tunn profil med bra prestanda. Komplett kallar den en dator som "passar bra för både studier och gaming". Stämmer det? Läs vidare för att få min åsikt.

Välkommen till SweClockers testpiloter! SweClockers testpiloter är recensioner av och för medlemmarna. Erfarna datorentusiaster från forumet får tillfälle att på egen hand provköra de senaste produkterna i datorvärlden. Trevlig läsning och glöm för all del inte att kommentera! Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

Specialitet: Datorer och hårdvara En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legendar i hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Inte helt otippat älskar han att undersöka och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett brinnande intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testpilotar på SweClockers jobbar Björn som senior utvecklare på Lexly, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid till att lira de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Komplett som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Komplett Khameleon 12i Slim

Egenskap Värde Basenhet Khameleon GM5AG7Y 15,6 12700H Barebone Material Magnesium-legering, plast Processor Core i7-12700H Grafik Geforce RTX 3070 Ti, 8 GB Minne Kingston FURY Impact DDR5 4800 MHz 32 GB CL38 (38-38-38), SODIMM (2×16GB) (kan även fås med 16 GB och 64 GB) Skärm 15,6-tum 16:9

2 560 × 1 440

165 Hz Primär lagring WD BLACK SN770 NVME SSD 1TB (valbar) Sekundär lagring Kingston NV1 M.2 NVME SSD 2TB (valbar) Anslutningar 2× USB 3.2 Gen 1 Type-A

1× USB 3.2 Gen 2 Type-A

1× USB 3.2 Gen 2 Type-C med Thunderbolt 4

1× HDMI 2.1

1× UHS-I SD-minneskortläsare

1× ljud ut

1× mikrofon in Wifi Intel Wifi 6 AX201 Ethernet 2,5 Gbps Webkamera Webb- och IR-kamera med stöd för Windows Hello Ljud Soundblaster Cinema 6+, 2× 2 watt högtalare Batteri 62,32 Wh Tangentbord Membran, 4-zoners RGB Storlek 355,5 × 236,8 × 19,9 mm Vikt 1,7 kg Pris Från 27 990 kronor. Mitt testexemplar kostar cirka 33 000 kronor.

Precis som med Komplett PC går det att anpassa Komplett Khameleon, åtminstone till viss del. Du kan till exempel få Komplett Khameleon med olika processorer och grafikkort, men då måste du byta chassi. Komplett Khameleon 12i Slim som jag testar kan endast fås med Core i7-12700H och Geforce RTX 3070 Ti 8GB. Vill du istället ha exempelvis ett Geforce RTX 3080 måste du byta till Komplett Khameleon 12i Beast, som är lite större och tjockare chassi.

Det du kan byta på Komplett Khameleon 12i Slim är hur mycket minne du vill ha, samt vilka SSD-enheter du vill stoppa in i burken. Mitt testexemplar kommer med 32 GB DDR5, en WD Black SN770 1TB som huvuddisk och en Kingston NV1 på 2TB som en lagringsdisk.

Komplett Khameleon 12i Slim kommer med en 15,6-tumsskärm med en upplösning på 2 560 × 1 440 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 165 Hz. Jag tycker det är en perfekt upplösning för denna storlek och saknar inte 4K UHD-upplösning.

Ett område där jag är lite besviken är antalet USB-anslutningar. Det finns endast en USB 3.2 Gen 2 Type-C-anslutning vilket jag tycker är snålt år 2022. Den är dock fortfarande en Thunderbolt 4-anslutning och du kan koppla in en hubb för att få fler Type-C-anslutningar. Datorn har också tre Type-A-anslutningar. Två av dessa är USB 3.2 Gen 1 och en är USB 3.2 Gen 2. På nätverksfronten finns Intel Wifi 6 AX201 (2×2) och Realtek RTL8125 Gaming 2,5 Gbps för trådlöst respektive trådbundet.

Första intryck

Komplett Khameleon 12i Slim är en avskalad dator som egentligen inte gör något väsen av sig. Jag gillar denna stil då den ser ut att passa lika bra i skolan eller mötesrummet som i gaminghörnan. Du slipper logotyper och till och med antalet klistermärken för olika komponenter hålls till ett minimum.

Datorn har en matt stålgrå yta och känns gedigen trots att den endast är 1,99 centimeter hög när den är hopfälld. Materialet anges som magnesiumlegering och när den är hopfälld är den väldigt rigid och böjs inte hur mycket jag än försöker.

Skärmen

Skärmen är på 15,6 tum med en upplösning på 2 560 × 1 440 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 165 Hz. Den har ganska tunna ramar på sidorna medan det på ovansidan sitter en lite tjockare ram på grund av webbkameran.

Komplett utlovar inget när det gäller färgrymd och jag har tyvärr inte haft möjlighet att testa det själv. I mina ögon är det en bra skärm med fina färger och bra ljusstyrka. G-Sync fungerar dock inte för mig på denna skärm med det dedikerade grafikkortet, även om adaptiv synkronisering är aktiverat genom Intel Graphics Command Center.

Tangentbord och pekplatta

Tangentbordet är av chiclet-typ, vilket innebär kort slaglängd och tysta tangenter. Komplett har valt att sätta in ett fullstort tangentbord inklusive det numeriska delen till höger. Det innebär att det blir ett ganska kompakt tangentbord för att få plats med alla tangenter. Jag tycker dock det fortfarande fungerat bra att skriva på.

Tangentbordet har RGB-stöd och du kan i medföljande mjukvara ställa in färger i fyra olika zoner. Självklart går det att stänga av om du så önskar.

Pekplattan fungerar bra. Jag är inte en superanvändare av pekplatta men för mitt användarmönster, vilket mest handlar om att flytta pekaren och skrolla med två fingrar, fungerade den utmärkt.

Ljud och webkamera

Ljudet hanteras av en Realtec-krets tillsammans med Soundblaster Cinema 6+. Tyvärr hade jag lite problem att få Soundblaster Cinema 6+-mjukvaran att fungera så jag kunde testa olika inställningar. Jag har läst lite på nätet om andra som haft liknande problem i Windows 11. Enligt Komplett har de inte stött på det tidigare så jag drar inte för stora växlar av problemet.

Ljudet jag får ut låter bra utan att imponera, vilket är väntat av de två små högtalarna. Med tanke på hur högljudda fläktarna kan vara tror jag att användningsområdet för högtalarna främst är film, musik och möten och där fungerar det okej.

Webbkameran har jag inte heller mycket information om förutom att det är en HD-kamera och att den även har en IR-kamera inbyggd, vilket innebär att den stödjer Windows Hello. Jag fixade detta vid installation och den har fungerat utmärkt i alla lägen och förenklat inloggningen. I övrigt har jag använt den för några webbmöten och blivit informerad att kvaliteten är bra.

Mjukvara

Komplett har valt att installera Windows 11 Home på datorn. I övrigt finns det väldigt lite bloatware utöver det som kommer med Windows 11. Jag skulle faktiskt säga att den helt saknar det, då de få program som skickas med är till för att konfigurera hårdvaran, till exempel Intel Graphics Command Center.

Gaming Center

Denna mjukvara vars ikon heter Command Center används för att till exempel låta dig ställa in RGB på tangentbordet och ställa in lite inställningar för de olika prestandaprofilerna. Bland övriga funktioner som kan ändras är möjligheten att slå på eller av vissa tangenter, peta i fläktkurvor, kalibrera skärmen och ställa in batteriläge.

RGB-stödet är ganska standard. Tangentbordet har fyra zoner som du kan ändra färger på. Det går alltså inte att ändra på enskilda tangenter.

Det finns även en sträng med 23 stycken LED-lampor på framsidan av datorn, en så kallad "light-bar". Där kan du ställa in varje enskild lampa med en egen färg.

Prestanda

Komplett Khameleon 12i Slim kombinerar en snabb processor (Core i7-12700H) och ett snabbt grafikkort (Geforce RTX 3070 Ti 8GB) i ett slimmat chassi och frågan är naturligtvis hur bra kylningen fungerar, för att se till att komponenterna inte måste klockas ner.

Gaming Center låter dig ställa in tre förinställda profiler: Silent, Balanced och Performance. Var och en har egna fläktkurvor och inställningar för processorn och grafikkortet. Som standard väljs Balanced, något jag inte insåg förrän efter en bunt med tester.

Du kan enkelt växla mellan dessa profiler via en knapp på tangentbordet. Det innebär att du inne i ett spel direkt kan växla om du vill få lite mer prestanda ett tag eller vill tysta ned datorn lite när det inte behövs full fräs.

Jag valde att jämföra Komplett Khameleon 12i Slim med min Asus Zephyrus G15, som kommer med en Ryzen 5900HS och ett Geforce RTX 3080. Hos Asus heter profilerna istället Silent, Performance och Turbo, vilket självklart förvirrade mig lite, så du får ha överseende om jag blandar lite siffror.

3DMark

Mitt första test är det gamla och beprövade 3DMark som nu kommer med en bunt olika tester för både grafikkortet, processorn och lagring.

3DMark Time Spy

Dator Total Processor Grafikdel Asus Zephyrus G15 (Performance) 8 573 7 909 8 703 Asus Zephyrus G15 (Turbo) 9 120 8 401 9 261 Komplett Khameleon 12i Slim (Balanced) 9 618 8 547 9 836 Komplett Khameleon 12i Slim (Performance) 11 172 11 553 11 108

Trots att Asus Zephyrus G15 har ett Geforce RTX 3080 får den stryk av Komplett Khameleon 12i Slim med sitt Geforce RTX 3070 Ti. Det är också tydligt att Balanced-inställningen påverkar både processorn och grafikkortet.

3DMark Time Spy Extreme

Dator Total Processor Grafikkort Asus Zephyrus G15 (Performance) 4 326 3 815 4 431 Asus Zephyrus G15 (Turbo) 4 518 4 250 4 569 Komplett Khameleon 12i Slim (Balanced) 5 056 4 227 5 238 Komplett Khameleon 12i Slim (Performance) 5 444 5 226 5 485

Även i det mer krävande Time Spy Extreme-testet presterar Komplett Khameleon 12i Slim riktigt bra.

3DMark CPU

Dator Max 16 8 4 2 1 (tråd/trådar) Asus Zephyrus G15 (Performance) 6 160 6 285 5 447 3 174 1 695 858 Asus Zephyrus G15 (Turbo) 6 511 6 507 5 413 3 270 1 716 875 Komplett Khameleon 12i Slim (Balanced) 5 767 5 522 4 586 3 328 1 935 981 Komplett Khameleon 12i Slim (Performance) 7 366 7 101 5 709 3 546 1 938 991

Så länge du kör med Balanced-profilen hamnar Komplett Khameleon 12i Slim något efter Asus Zephyrus G15 när du använder fler än fyra trådar. I Performance-profilen blir poängen dock högst oavsett antalet trådar.

Tittar jag på frekvensen för processorn blir det väldigt tydligt vad Balanced-profilen gör. Med upp till åtta trådar körs processorn runt 3 500 MHz istället för 4 000 MHz. Först vid 8 trådar och uppåt körs processorn vid 4 000 MHz i båda profilerna.

3DMark Storage

3Dmark har nu även ett test för lagring med inriktning mot spel. Här väntar jag mig en stor skillnad, då Asus Zephyrus G15 endast har stöd för PCI Express 3.0 medan Komplett Khameleon 12i Slim stöder snabbare PCI Express 4.0. Det betyder att även om jag stoppat i samma SSD i båda skulle jag inte kunna utnyttja fulla prestandan i Asus-datorn.

Den teoretiska maxhastigheten hos Samsung 970 Evo Plus som sitter i Asus Zephyrus G15 är 3 500 samt 3 300 MB/s i läs- respektive skrivsituationer, medan den är 5 150 och 4 900 MB/s hos WD Black SSN770.

Dator Snitt* Load Battlefield V Load CoD: Black Ops 4 Load Overwatch Record game Install game Save game Move Game Asus Zephyrus G15 (Samsung SSD 970 EVO Plus) 292 565 477 235 119 152 132 1 198 Komplett Khameleon 12i Slim (WD Black SSN 770 1 TB) 409 787 678 369 151 200 162 2 005

*MB/s

Som väntat presterar Komplett Khameleon 12i Slim riktigt bra, något som jag även tycker känns när jag har arbetat med den, även efter jag installerat mycket på disken.

PCMark

Medan 3DMark har en inriktning mot spel försöker PCMark ge en idé hur en dator fungerar i andra situationer. Här valde jag att testa datorn med Balanced-profilen.

Dator PCMark 10 Essentials Productivity Digital Content Creation Asus Zephyrus G15 (Performance) 6 288 9 817 9 325 7 372 Komplett Khameleon 12i Slim (Balanced) 6 728 9 789 9 107 9 272

Komplett Khameleon 12i Slim presterar bra i dessa test, särskilt i Digital Content Creation-delen, som bland annat testar bild- och videoredigering. Med tanke på att jag dessutom använder en långsammare profil ska det gå att få ut ännu mer om du kan leva med fläktljudet.

Assasin’s Creed: Valhalla

Det första spelet jag testar är Assasin’s Creed: Valhalla, då det både är relativt modernt och också har en inbyggd testslinga.

Med Balanced-profilen presterar Komplett Khameleon 12i Slim, även om du inte ens når en snittbildfrekvens över 60 FPS. Slår jag över till Performance-profilen ökar dock snittbildfrekvens med nästan 40 procent. Tittar jag på renderingstidernas 99:e percentil så ligger den runt 24 FPS med Balanced-profilen och 40–45 FPS med Performance-profilen. Spelet stöder även DLSS och jag kan se att du med fördel kan slå på det för att få ut ytterligare prestanda.

Forza Horizon 5

Nästa spel ut är Forza Horizon 5 som också erbjuder en inbyggd testslinga.

Inga överraskningar här utan Komplett Khameleon 12i Slim presterar bra, särskilt med Performance-profilen.

Spider-man Remastered

Sist ut är ett splitternytt spel från Sony. Jag har hört mycket gott om detta spel och dess prestanda på PC och SweClockers har skrivit en bra artikel där de testat en bunt med vanliga grafikkort.

Jag väljer att testa på samma sätt genom att logga bildfrekvensen via Capframex och ta fram den genomsnittliga bildfrekvensen samt renderingstidernas 99:e percentil.

Dator Medium High Very high Asus Zephyrus G15 (Performance) 48/76 41/62 38/60 Komplett Khameleon 12i Slim (Performance) 62/91 58/82 56/82

Utan någon uppskalningshjälp klarar Komplett Khameleon 12i Slim ändå att nästan hålla 60 FPS även i de högre detaljinställningarna och med några få ändringar är jag säker att det går att nå.

Överklockning

I Gaming Center eller Command Center har du möjlighet att överklocka både processor och grafikkort något. Bland de inställningar som kan ändras finns Tcc Offset, PL1-, PL2- och PL4-värden för processorn, öka grundfrekvensen för grafikkortet och dynamisk boost för grafikkortet.

Jag testar med en enkel överklockning där jag slår på Tcc Offset och Dynamic Boost för grafikkortet. Sedan kör jag en snabb 3DMark Time Spy-vända. Det jag noterar är att Tcc Offset ger mig några till procent hos processorn. Däremot gör Dynamic Boost inget för grafikkortet. Antagligen finns det inte något direkt utrymme att boosta grafikkortet mycket mer. Det finns lite fler inställningar du kan leka med, men jag vet inte om det finns någon direkt anledning då datorn ändå är snabb.

Ljudnivå och temperaturer

Ett problem tunna bärbara datorer har är att hålla nere temperaturen utan att datorn blir för högljudd. Komplett Khameleon 12i Slim har ett kylsystem som består av två fläktar och fyra värmerör i koppar. Den varma luften ventileras ut genom fyra större utblås.

Jag testar datorn med både Balanced- och Performance-profilen, dels i CPU-testet i 3DMark, dels genom en runda Time Spy Extreme. Ljudnivån uppmäts rakt framifrån datorn där du normalt har huvudet.

dB(A) Max temp CPU (Balanced) 40 dB(A) 95 °C CPU (Performance) 57 dB(A) 98 °C GPU (Balanced) 45 dB(A) 86 °C GPU (Performance) 56 dB(A) 82 °C

Det är utan tvekan en hel del varm luft som måste transporteras ut från datorn. Ljudbilden är inte irriterande utan ett susande ljud, men den blir väldigt högljudd om du vill få ut maximal prestanda. Jag tror till exempel inte att jag skulle vilja spela på datorn hemma på kvällen när mina barn lagt sig.

Datorn blir också riktigt varm vid området ovanför tangentbordet, men däremot märker jag inget på själva tangentbordet.

Batteritid

Komplett Khameleon 12i Slim kommer med ett 62,32 wattimmar stort batteri. Jag förväntar mig egentligen inte så lång batteritid, åtminstone inte när jag spelar. Jag testar batteritiden via PC Mark. Profilen sätts till Balanced och jag väljer Modern Office-programmet. Med ljusstyrkan satt till 50 procent får jag ut ungefär 3 timmar och 25 minuter.

Sammanfattning

Komplett beskriver Komplett Khameleon 12i Slim som en dator som passar både för studier och för att spela och de har inte fel. Designen är avskalad och snygg och datorn är både slimmad och väger lite, något som uppskattas om du ska bära runt den under dagen. Visserligen finns RGB-stöd men det är enkelt att stänga av när du använder datorn i en miljö som kanske inte är lämplig för det.

Datorn har också tillräckligt med klös under huven för att fungera utmärkt som en speldator. Visst blir den varm och högljudd men behöver du prestanda för de senaste spelen levererar den.

Funktionellt har datorn några äss på handen. Intel "Alder Lake"-plattformen ger dig både Thunderbolt 4, snabba M.2-platser och snabbt ethernet. Jag är också väldigt förtjust i Windows Hello och ser det därför som positivt att stödet finns hos webkameran.

Det jag inte är lika imponerad över är urvalet anslutningar. Visst är det trevligt med en SD-minneskortläsare och en Thunderbolt 4-anslutning, men 2022 känns det enormt fattigt att få en enda USB 3.2 Gen 2 Type-C och sen tre stycken USB Type-A-anslutningar. Det går självklart att koppla in en Thunderbolt 4-docka, men priset på dessa är högt.

Det är också en högljudd dator när du ska spela. Det är inte direkt irriterande ljudbild men den låter fortfarande som ett plan som ska lyfta. Jag skulle vara väldigt tveksam att låta den dra igång för fullt om jag inte är helt ensam. Ett alternativ är att använda Balanced-profilen, då datorn är betydligt tystare då. I många spel gör det inte så mycket att du tappar 30–40 procent av prestandan.

Priset för Komplett Khameleon 12i Slim är högt men inte orimligt högt. En snabb titt i Prisjakt visar att det både finns dyrare och billigare motsvarande modeller från företag som Asus, MSI och Lenovo. Det är också svårt att jämföra hårdvaran rakt av – som du ser i detta test kan till exempel Geforce RTX 3080 vara långsammare än ett RTX 3070 Ti, eftersom det beror på vilken strömbudget som grafikkortet får. Det jag vet är att denna dator har mycket bra prestanda, så priset känns bra.

Komplett Khameleon 12i Slim är en dator som nästan når fram till guldklass. Några få felsteg gör att jag inte vill kalla den "bäst i klassen" men det betyder inte att den inte är ett utmärkt köp.

Fördelar

Utmärkt prestanda

Snygg

Robust

Bra skärm

Ingen bloatware

Stöd för Windows Hello

Anpassningsbar

Fullstort tangentbord

Nackdelar