En trend bland bärbara speldatorer har varit att göra dem så tunna som möjligt. Problemet med detta är att det påverkar kylningen och i förlängningen prestandan du kan få ut, även med de bästa komponenterna.

Datorn jag har fått möjlighet att testa idag, MSI Titan 18 HX A14V, följer som tur är inte denna trend. Det är en dator som inte kompromissar med komponenterna utan erbjuder det absolut bästa som det går att få just nu.

MSI Titan 18 HX A14V levereras med en 14:e generationens Intel Raptor Lake Core i9-14900HX CPU, en Geforce RTX 4090 Laptop som har en TDP på hela 175 Watt och en 18 tum mini-LED 4K-skärm.

Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av MSI som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer: MSI Titan 18 HX A14VIG

Egenskap Värde Modell MSI Titan 18 HX A14VIG Processor Intel Core i9-14900HX

8 högpresterande kärnor

16 energieffektiva kärnor Minne 2x32 GB, SK Hynix, DDR5-5600, upp till 2800 MHz (totalt 4 minnesplatser) Grafikkort Intel Iris Xe (integrerad)

NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB VRAM (TDP 175 Watt)

Core: 1555 MHz, Minne: 2250 MHz Lagring 2 TB Samsung NVMe PM9A1a MZVL22T0HDLB, totalt 3 st M.2 SSD-platser (1 PCIe Gen5, 2 PCIe Gen4) Skärm 18 tum Mini LED

3 840x2 400 (16:10)

120 Hz Anslutningar 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack

1× USB Type-C DP Thunderbolt 4

1× USB Type-C DP Thunderbolt 4 med PD 3.1-laddning

3x USB Type-A 3.2 Gen2 (10 Gbps)

1× SD Express minneskortläsare

1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)

1× Ethernet (1 Gbps) Trådlösa anslutningar Intel® Killer™ BE Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Tangentbord Steelseries med Cherry MX Ultra Low profile + per-tangent RGB Ljud 4x 2W högtalare

2x 2W bas Webbkamera IR FHD typ (30fps@1080p) med HDR

3D Noise Reduction+ (3DNR+) Batteri 99,9 Wh Operativsystem Windows 11 Home eller Pro Strömadapter 400W adapter Dimensioner och vikt 404 x 307,5 x 24-32,05 mm, 3,6 kg Pris Från ca. 66 600 kr

Med tanke på att datorn kostar ungefär vad en liten begagnad bil kostar så förväntar jag mig att det bara finns de absolut bästa komponenterna inuti datorn.

Processorn är en Intel Core i9-14900HX, en av de senaste från Intel. Den kommer med 24 kärnor, 32 trådar och en TDP på 55 Watt. Frekvensen ligger på 2 200 Hz och den kan boosta upp till 5 800 Hz. Precis som förra årets Intel Core i9-13900HX har processorn 8 högpresterande kärnor och 16 energieffektiva kärnor. I grunden är processorn endast en så kallad ”refresh” av Intel Core i9-13900HX med något högre boost (5 800 Hz istället för 5 600 Hz).

Processorn kommer med UHD Graphics 770 som enligt MSI kan användas via Nvidia Optimus 2 för att spara batteri när datorn inte används för spel.

Grafikkortet är det senaste grafikkortet från Nvidia: Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop med 16 GB GDDR6. Grafikkortet har en standardfrekvens på 1555 Hz. Strömbudgeten är på 175 Watt. Datorn har en kombinerad strömbudget för processorn och grafikkortet på 270 Watt via MSI Overboost (175 Watt för GPU och 95 Watt för processorn).

MSI Titan 18 HX A14V kommer med en 18-tums skärm som använder sig av Mini-LED med en uppdateringsfrekvens på 120 Hz. Bildförhållandet är 16:10 vilket ger en lite större yta i höjdled än hos en 16:9-skärm. Fördelen med Mini-LED är att skärmen har en hög ljusstyrka samtidigt som den har liknande svärta som en OLED.

Skärmen stöder HDR1000 vilket innebär att det ska gå att kunna få ut åtminstone 1 000 nits när HDR slås på, något som kan vara smidigt vid arbete ute i solen. Utan HDR så ligger ljusstyrkan runt 500 nits.

Något skärmen saknar är stöd för G-Sync eller något annat stöd för variabel uppdateringsfrekvens. MSI erbjuder även en version som kommer med en 240 Hz 2560x1600 IPS-skärm om en högre uppdateringsfrekvens önskas.

Det finns stöd för upp till 192 GB minne och datorn jag fick för testning kommer med två 32 GB-moduler från Hynix. Det finns plats för tre M.2-SSD-enheter varav en kan använda det snabbaste PCI-Express 5-gränssnittet. Datorn jag testar har en 2 TB Samsung PM9A1a MZVL22T0HDLB. Det är en PCI-Express 4.0 SSD som klarar av att läsa data i upp till 7 000 MB/s och skriva data i upp till 5 100 MB/s.

Det sitter gott om anslutningar på datorn vilket är att förvänta då MSI inte fokuserat på att göra en supertunn dator. Datorn har bland annat två Thunderbolt 4-anslutningar, tre USB-A-anslutningar, en SD-kortläsare, en 1 Gbps ethernet-anslutning och en HDMI 2.1-anslutning.

Det hade varit trevligt med lite snabbare trådat nätverk, till exempel 2,5 Gbps, men jag antar att jag inte kan få allt. Datorn kommer å andra sidan med fullt stöd för Wifi 7 så med rätt routrar går det att komma upp i rejäla hastigheter.

Tangentbordet kommer från SteelSeries och har Cherry MX Ultra Low profile-tangenter. Det har även per-tangent-RGB om du vill ha lite mer bling.

Närmare titt

MSI Titan 18 HX A14VIG är en snygg dator som verkligen har ett premiumutseende. Chassit är gjort av magnesium och har primärt två färger, svart och silver. Det finns några blå detaljer på baksidan och undersidan. Tyvärr är chassit en magnet för fingeravtryck och även damm syns väldigt tydligt.

MSI har valt att inte överdriva med massor av RGB-belysning på denna dator. De enda ställena där det finns lite RGB är loggan på locket, tangentbordet och pekplattan.

Anslutningarna är utspridda på nästan alla sidor av datorn. På vänster sida sitter det två USB-A-anslutningar, ett hål för Kensington-lås och ett utblås för varm luft.

På höger sida sitter det ett kombinerat hörlurs/mikrofon-uttag, en USB-A-anslutning och två Thunderbolt 4 USB-C-anslutningar. Även här finns det ett utblås för varm luft.

På baksidan av datorn sitter en HDMI 2.1-anslutning, en 1 Gbps nätverksanslutning och anslutningen för strömadaptern. Det är även här som den mesta varmluften kommer ventileras ut.

Anslutningen för strömadaptern är stel och oböjlig vilket innebär att det krävs en del öppet utrymme bakom datorn. Med tanke på all varm luft som ska blåsas ut där antar jag att det inte är helt negativt att det inte går att ställa datorn för nära en vägg eller liknande.

Även om det här är en stor dator känns den inte onödigt stor. MSI har stoppat in ett fullstort tangentbord med separat nummerdel i datorn. Till vänster och höger om tangentbordet sitter de två högtalarna.

Datorn använder sig av Cherry Ultra Low profile-tangenter och kommer från Steelseries. Jag gillar den här typen av tangenter så i min bok är det ett plus. Det tar däremot lite tid att vänja sig vid det, särskilt eftersom det är en stor tom yta framför tangentbordet. Jag har en Apple Watch med metallarmband och det är inte helt bekvämt att vila handleden på datorn medan jag skriver.

Det här är ett tangentbord som är för nordiska marknaden och det innebär att medan Å lyser upp så är det istället AE och O som lyser upp istället för Ä och Ö. Tangentbordet använder sig också av en halvhög returtangent vilket tar lite tid att vänja sig vid.

Nedanför tangentbordet sitter en stor pekplatta. Den är 13 cm bred och 8 cm hög. Det som utmärker denna är att den har fullt stöd för RGB. Det finns 5 zoner som det går att ställa in RGB separat på.

Detta ställs in via Steelseries-programvaran som används för att styra de RGB-lampor som finns. Det går självklart att ställa in allt separat så att loggan på locket har en färg medan tangentbordet kör en annan effekt och pekplattan en tredje effekt. Det går till och med att ställa in olika effekter per zon på pekplattan, något som dock inte ser speciellt snyggt ut.

Stänger du av all RGB på pekplattan så blir den helt osynlig. Jag skulle inte rekommendera det eftersom datorn blir svår att använda. Ställs zonerna istället in att till exempel ha alternerande färger eller olika effekter blir det snabbt tydligt hur MSI får färg på pekplattan: via små LED-lampor på sidan av pekplattan. Det blir helt enkelt inte snyggt utan den bästa inställningen är en statisk färg.

Pekplattan fungerar godkänt men kräver ganska mycket kraft för att registrera ett tryck. Jag märkte också att ute mot kanterna är det lätt att hamna lite för nära kanten så att trycket inte registreras. Det blev bättre ju längre jag använde datorn men även här krävs det lite invänjning.

Kameran är en 1080p-kamera med IR-stöd. Den har stöd för Windows Hello och kan alltså användas för inloggning. Vid kameran sitter en knapp som låter dig slå på/av kameran. Det är inget direkt linskydd som sätts över kameran så jag vet inte hur säker du kan vara att kameran inte kan spela in även när den är inställd på stängt läge.

Jag tog ett par möten via Google Meet med en kollega och han tyckte bilden var bra och tydlig.

På respektive sida av tangentbordet sitter två högtalare. Totalt ska det enligt MSI finnas 4 högtalare på 2 watt och 2 basar på 2 watt. Tyvärr är ljudet som datorn ger under all kritik. Jag lyssnade på lite musik och såg ett antal filmtrailers och datorn saknar helt bas utan det enda som märks är den höga diskanten, trots alla försök att få en bättre bas. Nu förväntar jag mig inte att datorn ska konkurrera med ett riktigt ljudsystem men när min MacBook Pro klarar av att ge en rikare ljudbild med bättre bas, då känns något fel.

Med hörlurar blir det mycket bättre. Via programvaran Nahimic går det ställa in mycket och det går att få en mycket trevligare ljudbild jämfört med de inbyggda högtalarna.

Undersidan av datorn har gummistöd som lyfter upp datorn så att luft kan sugas in där. Det finns gott om öppningar för luft att sugas in för att kyla komponenterna. Baksidan sitter fast med vanliga skruvar. Jag var på väg att öppna den men även med alla skruvar borttagna satt baksidan riktigt fast och jag ville inte riskera att skada en dator som kostar 66 000 kronor som jag ska skicka tillbaka. Enligt MSI sitter det två fläktar i datorn och den använder en vakuumkammare för att erbjuda extra kylning över en större yta. Det finns 4 utblås för den varma luften.

Mjukvaran

Datorn kommer med någon version av Windows 11. Min testdator hade Windows 11 Pro installerad.

En sådan här dyr dator förväntar du dig inte massor av bloatware installerad. Det enda jag skulle definiera som bloatware är att MSI skickar med en 60-dagars testversion av Norton 360 for Gamers. I övrigt är det bara mjukvara för att styra diverse hårdvara på datorn, till exempel MSI True Color för att ställa in färginställningarna för skärmen, Nahimic Companion för ljudinställningar och Steelseries programvara för att ställa in RGB.

MSI Center är programvaran som ger tillgång till många inställningar för datorn. Bland funktionerna i programmet är möjligheten att övervaka komponenterna, ställa in lite generella inställningar för tangenter, slå på MSI AI Engine, styra inställningarna för prestanda för processor, grafikkort och fläktar och även att få tillgång till MSI:s egen overlay som kan användas istället för den från Nvidia.

Just inställningarna för prestanda är nog det som är mest användbara. Det går att ställa in 5 olika profiler för datorn.

Extreme Performance är som namnet antyder den profilen som ger bäst prestanda. Detta är den enda profilen där det går att öka upp klockhastigheten hos grafikkortet och grafikkortets minne med max 200 MHz. Det går även att ställa in en egen fläktkurva eller låta datorn köra alla fläktar för fullt.

Datorn har stöd för att endast använda Nvidia-grafikkortet, ett hybridläge där det går att växla mellan de två grafikkretsarna och sedan ett läge där endast det integrerade Intel-grafikkortet används. Hybridläget kräver att bilden fortfarande går via den integrerade grafikkretsen i processorn vilket innebär 10 – 15 procent lägre prestanda än om endast det dedikerade grafikkortet används.

AI?

MSI har hoppat på AI-trenden och det dyker upp AI lite här och var. Det finns stöd för något som kallas MSI AI Engine som i realtid ska optimera datorn och ställa in allt från färgbild, prestanda och ljud utifrån vad du gör. Om datorn används till spel så ställer den automatiskt in processorn och grafikkretsen till att gå för fullt samtidigt som den ändrar färginställningarna att passa spel men om Excel startas ändras inställningarna för att passa vanligt arbete.

Det går att ställa in att MSI AI Engine används hela tiden eller för enskilda appar och det går också att bara välja vissa delar av AI Engine. Fungerar det? Det är en bra fråga. Som jag kommer visa senare i artikeln hamnar prestandan för AI Engine både lite bättre och lite sämre än det balanserade läget beroende på spel och testsvit.

MSI har dessutom ett till AI-program som ska utnyttja kraften hos processorn och grafikkortet; MSI AI Artist. Det tar cirka 1 timme att installera och jag antar tanken sedan är att det ska gå att skapa häftiga AI-genererade bilder via en textprompt helt lokalt på datorn.

Låt oss säga att jag inte är helt imponerad av resultatet just nu. Det går säkert att förbättra och programmet är nyligen släppt så jag tänker inte dissa det helt. Just nu är det knappast värt att ladda ner.

Prestanda

Med tanke på att detta är en speldator med de bästa komponenterna som går att hitta just nu förväntar jag mig att datorn ska klara av att spela det mesta med de högsta kvalitetsinställningarna utan problem.

Syntetiska tester

Syntetiska tester används främst för att testa olika subsystem på datorn, till exempel processorn, SSD:n eller grafikkortet. De program jag valt att i detta moment är 3DMark-sviten, PC-Mark-sviten och Cinebench R23.

3DMark-sviten Grafikpoäng Totalpoäng TimeSpy Extreme Balanced 9869 9802 AI-Engine 9979 9938 Extreme 10725 10548 Extreme + 200 MHz 11103 10872 Speedway Balanced 5297 5297 AI-Engine 5323 5323 Extreme 5707 5707 Extreme + 200/200 MHz 5864 5864 Extreme + 200/200 MHz + Cooler Boost 5962 5962

Inte förvånande presterar MSI Titan 18 HX A14VIG riktigt bra för att vara en bärbar dator. Som testpilot har jag tyvärr inte tillgång till massor av referensdatorer så jag tog mig en titt i 3DMark:s databas för att se hur resultatet jämför sig med skrivbordsgrafikkort och det ser ut som ett RTX 4070 Super ger jämförbara resultat. Inte dåligt för en bärbar dator med en TDP på 175 Watt.

Jag valde också att göra 2 rundor med Speedway stresstest, totalt 40 minuter, och såg inga tecken på att datorn blev för varm och behövde klocka ner sig.

Cinebench R23.2 Single Multi Balanced 2019 27361 AI-Engine 1984 30111 Extreme 1987 30083

SSD

För att testa hur snabb den inbyggda SSD:n är använde jag mig av 3DMarks inbyggda SSD-test samt Crystal Disk Mark.

När jag tittar på den teoretiska maximala prestandan når jag upp till de 7 000 MB/s och 5 100 MB/s läs- och skrivprestandan som utlovas.

3DMark Storage Benchmark Värde Totalt 3026 Load Battlefield V 515 MB/s Load Call of Duty: Black Ops 4 1042 MB/s Load Overwatch 819 MB/s Record game 196 MB/s Install game 258 MB/s Save game 226 MB/s Move game 2270 MB/s

I mer realistiska tester når jag självklart inte upp till samma höga prestanda men SSD:n presterar ändå bra och når enligt 3DMark upp bland de 21 procent snabbaste resultaten. Det skulle självklart vara intressant att se vad en PCI-Express 5-SSD kan få för resultat.

Speltester

Varje slinga körs tre gånger och resultatet från den sista slingan används. Inställningarna har skruvats upp till max förutom anti-aliasing som stängs av eller sätts till lägsta. Normalt används inte DLSS men när det används så sätts inställningen till Quality. I Diablo IV har jag valt att gå runt i staden Kyovashad då det är ett område med många NPC-karaktärer.

Balanced AI Engine Extreme Extreme +200/200 Assassin's Creed: Valhalla - Medelvärde 94 93 97 98 Forza Motorsport - RT Off 72 72 76 80 - RT On 53 53 56 58 - RT On + DLSS 59 59 62 64 Cyberpunk 2077 - RT Off + DLSS 64 65 68 69 - RT On + DLSS 51 55 55 57 Diablo IV 82 85 84 88

Bilder per sekund. Raytracing i Forza Motorsport är satt till Auto, raytracing i Cyberpunk 2077 är satt till Ultra quality.

Som väntat presterar MSI Titan 18 HX A14VIG riktigt bra i speltesterna. Glöm inte bort att jag valt att ställa in alla kvalitetsinställningar till det högsta möjliga och att grafikkortet ska driva en 4K-bild. Utifrån det perspektivet är det bra resultat som jag får ut. DLSS hjälper till en del när jag slår på raytracing men även för det här grafikkortet skulle jag fundera på att dra ner upplösningen ett snäpp om jag verkligen vill köra raytracing på högsta kvalitetsinställningen.

Temperaturer och ljudnivå

Jag har hållit koll på temperaturerna under alla de tester jag kört. Den högsta processortemperaturen jag mätte upp var runt 93 grader i 3DMark medan det högsta jag mätte upp hos grafikkortet var runt 73 grader. Noterbart är att jag inte såg samma höga temperaturer i Cinebench R23 för processorn trots att den där gick för fullt.

Jag var självklart nyfiken ifall datorn skulle börja sakta ner ju längre den kördes med hög temperatur men varken två 20-minuters stresstest i 3DMark Speedway eller 30 minuter i Cinebench R23 visade några tecken på att datorn över tid behövde sänka klockfrekvenser.

Så länge jag inte använder mig av MSI:s Cooler Boost-funktionalitet håller sig ljudnivån maximalt runt 53 dBA framför datorn. Slår jag däremot på CoolerBoost så drar det iväg till runt 60 dBA vilket är alldeles för högt om du inte bor ensam eller har en spelgrotta du kan stänga in dig i. Ljudet är generellt av en "blåsande" karaktär vilket visserligen hörs men jag inte tycker är speciellt störande. Min fru höll dock inte helt med när hon satt och jobbade och jag samtidigt spelade.

Batteritid

En speldator är sällan byggd för att ha bra batteritid och MSI Titan 18 HX A14V är inte ett undantag. Jag testade snabbt att ställa in profilen Batterysaver och spela lite Diablo IV. Förutom att spelet hackade sig fram med cirka 25 bilder per sekund, sjönk batteriprocenten med 10 procent på 5 minuter.

Jag växlade över till att spela upp en 4K YouTube-video för att få en uppfattning om hur batteritiden är när jag tittar på film. Skärmen sattes till 50 procent ljusstyrka och jag använde AI Engine-profilen. Inte heller här var batteritiden direkt imponerande. När jag använde Nvidia-grafikkortet sjönk batteriprocenten ungefär 1 procent per minut. Växlade jag istället till att använda den integrerade Intel-grafikkretsen, tog 1 procent cirka 1,25 minuter. Med andra ord en batteritid runt 2 timmar.

Sammanfattning

MSI Titan 18 HX A14V är en dator som inte kompromissar mycket. Det här är en dator som ska hålla i många år och MSI har sett till att stoppa den full med både bra komponenter och smarta lösningar.

Datorn behöver inte skämmas för sitt yttre. Jag gillar att MSI valt att dra ner på RGB och fokuserat på en snygg svart/silver dator. Möjligtvis kunde företaget ha skippat de blå accentdetaljerna men de är så få att det inte stör. Trots att datorn har en 18 tums-skärm känns den inte stor och klumpig, åtminstone inte till storleken. Vikten är rejäl och jag tror inte att det är en dator som jag skulle flytta runt mycket.

Det här är inte en supertunn dator men jag ser det inte som negativt då det ger MSI möjligheten till bra kylning och många anslutningsmöjligheter. Den har två Thunderbolt 4-anslutningar, HDMI 2.1 och mycket mer. Ska jag gnälla på något så hade jag hoppats på lite snabbare ethernet.

Även komponenterna under huven är av högsta kvalitet. Intel Core i9-14900HX kanske inte är en stor uppdatering från förra årets toppprocessor men den har fortfarande 24 stycken kärnor och hela 32 stycken trådar och kan nu boosta lite högre. Nvidia RTX 4090 Laptop är också det snabbaste du kan få idag och kommer med en TDP på hela 175 Watt.

64 GB av DDR5-minne plus en stor 2 TB SSD från Samsung rundar av de högpresterande komponenterna. Datorn är även till viss del framtidssäkrad då det finns utrymme för en ännu snabbare SSD via PCI-Express 5-gränssnittet.

Skärmen är ett av paradnumren för datorn. Eftersom den är av mini-LED-typ innebär det att den levererar en riktigt bra bild som både är ljusstark och har utmärkt svärta. Upplösningen är 4K och MSI har också valt ett bildförhållande på 16:10 vilket jag föredrar framför 16:9. Uppdateringsfrekvensen på 120 Hz är inte så snabb jämfört med majoriteten av gaming-skärmar idag men jag tycker det vägs upp av bildkvaliteten.

Steelseries bidrar med tangentbord och pekplatta vilka gör sitt jobb. Pekplattans RGB-stöd tillför inte så mycket för mig men eftersom det är enkelt att ställa in den på en färg så stör det inte heller. Jag gillar tangenter med en låg profil så Cherry Ultra Low profile-tangenterna som används här passar mig perfekt. Däremot hade jag gärna sett en större returtangent. Prestandan är som förväntat utmärkt oavsett vad jag spelar eller testar.

Ska jag summera vad jag tycker om datorn är det att detta är en riktigt bra dator som lyckas pricka in allt jag vill ha av en bra bärbar dator. Den har en utmärkt skärm och högpresterande komponenter som kommer se till att den är användbar i många år.

Elefanten i rummet är självklart priset. När jag skriver detta ligger det på 66 600 kronor, något du får en bättre begagnad bil för. Priset för versionen med RTX 4080 sjunker till strax under 60 000 kronor. En snabb titt i Prisjakt visar att det är så här mycket pengar som en köpare måste punga ut för en bärbar dator med dessa komponenter. För den som har pengarna och som vill ha det bästa ser jag inga anledningar att inte rekommendera MSI Titan 18 HX A14VIG. Jag skulle åtminstone inte bli missnöjd.

Positivt:

Bra tangentbord och pekplatta

Riktigt bra skärm med bra ljusstyrka och svärta

Inte mycket att klaga på prestandan

Utmärkta anslutningsmöjligheter

Premiumkänsla med minimalt med RGB

Trots storlek och vikt ger datorn inte intryck av att vara stor och klumpig

Negativt:

Väldigt hög prislapp

Extremt högljudd med Cooler Boost aktiverat

Dåliga högtalare

Chassit drar åt sig både fingeravtryck och damm

Battertiden imponerar inte

MSI Titan 18 HX A14VIG kostar i skrivande stund från cirka 66 600 kronor inklusive moms.