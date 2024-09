Lenovo var länge ett företag som jag främst förknippade med att de tog över IBM:s ThinkPad-serie och fortsatte att släppa bra datorer för arbete. De senaste åren har företaget dock även lanserat bärbara datorer för spelare, vilka ofta har kombinerat bra prestanda med bra pris.

I denna testpilot har jag testat en av deras senaste tunnare speldatorer: Lenovo Legion Slim 5 16AHP9. Datorn jag har testat kommer med en AMD Ryzen 7 8845HS, 16 GB DDR5 RAM, en Nvidia GeForce RTX 4060 och en 16-tums WQXGA (2 560x1 600)-skärm med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz och stöd för Freesync Premium och G-Sync.

Testpilot: Björn Endre Användarnamn : @Björn Endre

Registrerad : 2004

Plats : Huddinge

En av SweClockers mest välrenommerade medlemmar och en riktig legend inom hårdvaruvärlden. Björn har varit med sedan 1990-talet och är bland annat känd som grundaren till Bjorn3D.com, en internationell sajt om datorer och hårdvara som också bär hans namn. Han älskar att utforska och testa nya teknikprodukter, oavsett om det gäller en spännande tv, en ny datorkomponent eller ett komplett datorsystem. Han har dessutom ett stort intresse för nätverk och tillhörande teknik. När han inte testar produkter på SweClockers arbetar Björn på Affärsvärlden, coachar sina barn i fotboll och försöker (med varierande framgång) hitta tid till att spela de senaste speltitlarna på konsol och PC. Sponsrat innehåll: Testpilot SweClockers testpiloter är medlemmar som själva testar nya produkter inom datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av SweClockers på uppdrag av Lenovo och Nvidia som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9

Egenskap Värde Modell Legion Slim 5 16AHP9 Processor AMD Ryzen 7 8845HS (8C / 16T, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3) NPU AMD Ryzen AI integrerad i AMD Ryzen 8000-serien, upp till 16 TOPS Skärm 16" WQXGA (2 560x1 600) IPS, 350 nits, antireflex, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, Free-Sync Premium, Low Blue Light Grafikkort NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2 370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS Minne 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600, (två SO-DIMM-platser på moderkortet) Maximal minneskapacitet Upp till 64GB DDR5-5600 Lagring 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe (WD PC SN740) Anslutning lagring Två M.2 2280 PCIe 4.0 x4-platser Tangentbord 4-zoners RGB-bakgrundsbelyst Fysiska kontakter 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On

1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)

1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), med Lenovo PD 140W och DisplayPort 1.4

1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), med DisplayPort 1.4

1x HDMI 2.1, upp till 8K/60Hz

1x Hörlurs/mikrofon-kombo (3.5mm)

1x Ethernet (RJ-45)

1x SD-kortläsare

1x Strömanslutning Nätverk 100/1000M (RJ-45)

Wi-Fi 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 Kamera FHD 1080p Ljud 2x 2 Watt stereohögtalare Färg Luna Grey Material Aluminium (topp), PC-ABS (botten) Storlek 359.7 x 260.5 x 19.9-21.9mm Vikt Cirka 2,3 kg OS Windows 11 Home Pris Cirkapris 16 500 kr

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 behöver inte skämmas för sig när det gäller hårdvaran. Datorn kommer med en AMD Ryzen 7 8845HS som även innehåller en NPU som ska kunna hjälpa till med vissa AI-uppgifter.

Skärmen har en upplösning på 2 560 x 1 600 pixlar och använder IPS-teknik. Den har en uppdateringsfrekvens på 165 Hz och stödjer både Freesync Premium och G-Sync. Grafiken hanteras av en Nvidia GeForce RTX 4060 8 GB med ett effektuttag på 140 Watt.

Det finns två minnesplatser för DDR5 SO-DIMM och

denna version kommer med två 8 GB-stickor i dessa platser. När det gäller intern lagring så finns det utrymme för två PCI-Express 4.0 M.2 SSD. Modellen jag testar idag har endast 500 GB lagring, vilket jag tycker är alldeles för lite 2024, oavsett om det är en instegsmodell eller inte.

Batteriet är på 80 Wh och kan laddas antingen med den medföljande 230 Watt-strömadaptern eller via 140W PD-laddning över USB Type-C.

Närmare titt

Lenovo har studenter och spelare som målgrupp för Lenovo Legion Slim 5 16AHP9, men datorn kommer trots detta inte med en skrikig design. Detta är en dator som utan problem även skulle passa på ett kontor.

Även om datorn har ”Slim” i namnet handlar det inte om en supertunn Ultrabook. Datorn väger runt 2,3 kilo och är fortfarande runt 2 centimeter på det tunnaste stället. Trots detta känns den inte direkt klumpig.

Materialet i datorn är aluminium och plast. Ovansidan är gjord i aluminium och är förvånansvärt resistent mot fingeravtryck. Den undre delen är gjord av en hård plast i en något mörkare grå ton som fortfarande känns gedigen och solid. Visst märker man en liten skillnad mellan de två delarna, men det är inte jättetydligt.

Datorn kommer med en bra variation av anslutningar. På vänster sida sitter det två stycken USB Type-C-anslutningar, varav en med 140 watt PD-laddning. Det är även här som det kombinerade mikrofon- och hörlursuttaget sitter.

Jag är lite besviken över att Lenovo inte erbjuder snabbare USB Type-C-anslutningar. Jag antar att det är av ekonomiska skäl som företaget inte har satt in en USB 4-anslutning, då AMD Ryzen 7 8845HS nativt stödjer två USB 4-anslutningar på 40 Gbps.

På höger sida av datorn sitter det en kortläsare och reglaget för att stänga av webkameran. Majoriteten av anslutningarna har Lenovo satt på baksidan. Här finns det två USB Type-A-anslutningar, varav en alltid är på, en HDMI 2.1-anslutning, en vanlig ethernet-anslutning och anslutningen för Lenovos strömadapter.

Jag är lite kluven till att sätta så många anslutningar på baksidan, då det gör det lite krångligare att ansluta enheter medan du jobbar, eftersom du måste vända på datorn. Fördelen å andra sidan är att jag blir av med kablar som sticker ut från sidan, och det blir gott om utrymme för fläktutblås på respektive sida.

Då det är en dator som ska användas för spel förväntar jag mig att den kommer bli varm och kräva bra ventilation. Det finns gott om fläktutblås på vänster och höger sida samt på baksidan. Under datorn sitter det fyra gummifötter som lyfter upp datorn så att kall luft kan sugas in via ventilationshålen som sitter där.

Strömadaptern är på 210 Watt och är ganska stor och platt. Det finns dock stöd för att ladda datorn via USB Type-C då en av anslutningarna stöder 140 Watt PD.

Skärmen

En viktig del av en bärbar dator är skärmen. Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 kommer med en IPS-skärm med en upplösning på 2 560 x 1 600 pixlar och en uppdateringsfrekvens på 165 Hz. Det ger ett bildförhållande på 16:10. Jag vet att det finns de som föredrar 16:9, men jag gillar att få lite mer yta på höjden också när jag inte spelar.

Skärmen har riktigt smala ramar, vilket gör att datorn inte känns onödigt stor trots att det är en 16-tums skärm. På ovansidan av skärmen sitter en 1080p-webbkamera. Tyvärr finns det inget mekaniskt sätt att blockera den, utan den stängs av via ett reglage på sidan av datorn.

Jag har inget att klaga på när det gäller bildkvaliteten. Alla spel jag testat ser riktigt bra ut, med starka färger och inget påtagligt ljusläckage i kanterna. Även betraktningsvinklarna är bra.

En lite udda funktion är att skärmen kan vinklas bak till i stort sett 180 grader, så den ligger i linje med tangentbordet. Jag är inte helt säker på hur jag skulle använda det, men om behovet finns så går det.

Tangentbord och pekplatta

Legion TrueStrike-tangentbordet använder lågprofiltangenter med en slaglängd på 1,5 mm.

Tangenterna är sköna att skriva på och jag har inget att klaga på. Något jag gillar är att det är en hög Enter-tangent, eftersom jag har en tendens att trycka fel när kortare tangenter används. Lenovo har lyckats få in både piltangenter och ett numeriskt tangentbord, vilket jag tycker är imponerande med tanke på storleken på datorn.

För användaren som vill ha RGB finns det stöd för att ändra färgen i fyra zoner. Standard är att allt är avstängt, men via Lenovo Vantage är det enkelt att slå på och välja färger.

Pekplattan har jag inget direkt att klaga på heller. Jag hade gärna sett att den satt lite mer centrerad på datorn, men i övrigt svarar den bra på både pekrörelser och klick.

Mjukvara

Det fanns en tid då många datorer kom fullastade med onödiga program, så kallad ”bloatware”. Tack och lov är den tiden förbi och företag brukar normalt vara mer restriktiva med att installera onödiga program på datorn.

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 får med nöd godkänt på denna punkt. De program som är installerade, förutom det som kommer med Windows 11 Home, är:

MacAfee LiveSafe 14 dagarsversion

GeForce Experience för grafikkortet

Legion Arena – samlar alla spel från olika tjänster

Lenovo Vantage – styr inställningar för datorn

X-Rite Color Assistance – för att justera färginställningar för skärmen

Av dessa är det egentligen bara två program jag skulle kunna vara utan.

Jag är i princip inte emot att tillverkare skickar med ett antivirusprogram eller erbjudande om antivirusprogram. Sweclockare är troligtvis kunniga nog att välja vilket de vill ha, men det finns många användare som rent krasst inte har koll.

Problemet för mig är att MacAfee är enormt tjatigt. Ena stunden visas en banner som vill lura mig att jag fått virus på datorn, i nästa stund en

reklambanner om hur många hot som skapas varje minut och så vidare. Det känns inte seriöst för mig.

Legion Arena är det andra programmet jag inte förstår nyttan av. Det ska vara ett sätt att samla alla dina spel från olika tjänster i ett gränssnitt, men till exempel Steam stöds inte och dess koppling till Ubisoft är tveksam, eftersom den lät mig välja att koppla mig mot Ubisoft men sedan bara växlade till status ”kopplad” utan att jag behövde logga in eller göra något. Självklart dök inga spel upp.

Lenovo Vantage är mjukvaran som låter användaren ställa in olika inställningar på datorn. Det inkluderar allt från att välja prestandaprofil för CPU och GPU till färger på tangentbordet.

Prestanda

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 kommer med en bra CPU och ett bra grafikkort, så det finns goda förhoppningar om att få ut bra spelprestanda.

Då Lenovo Vantage gör det möjligt att välja prestandaprofil, eller som företaget kallar det, temperaturläge, har jag valt att testa alla program och spel med olika profiler. Innan jag startade testade jag först alla dessa profiler i 3DMark Steel Nomad för att se vilka klockfrekvenser respektive inställning sätter på processorn och grafikkortet. Jag har inte hittat exakt vad som sker vid varje profil, men om jag förstått det rätt ändras främst TGP för grafikkortet.

Profilläge Processor Grafikkort Tyst 5,1 GHz 1 750 MHz Balanserad 5,1 GHz 2 250 MHz Balanserad + AI 5,1 GHz 2 250 MHz Prestanda 5,1 GHz 2 685 MHz

Lenovo hävdar att AI-stödet i den balanserade profilen tittar på belastningen på processor och grafikkort och anpassar klockfrekvenserna efter det.

I Steel Nomad ser det ut som att processorn alltid kan köras upp till 5,1 GHz och det är främst grafikkortet vars klockfrekvens varieras. I det tysta läget körs grafikkortet i max 1 750 MHz medan det i prestandaläget går upp till runt 2 685 MHz. Detta kommer självklart att påverka resultaten i spel.

Syntetiska tester

De två syntetiska tester jag valt är 3DMark och Cinebench R23.

3DMark

Balanserad Balanserad + AI Prestanda Steel Nomad 2063 2053 2378 Speedway 2323 2343 2733 Timespy Extreme 4464 4934 5293 Timespy 9319 10420 11043

Resultaten är intressanta. I de nyare 3DMark-testerna, Speedway och Steel Nomad, ser jag ingen skillnad mellan den balanserade profilen med eller utan AI. Detta stämmer överens med att båda profilerna ger en klockfrekvens på runt 2 250 MHz för grafikkortet i Steel Nomad. I TimeSpy och TimeSpy Extreme ger AI-stödet däremot cirka 10 procent högre resultat.

I övrigt ger prestandaläget ungefär 15–18 procent högre resultat.

Cinebench R23

Profilläge Single Core Multi Core Tyst 1318 12870 Balanserad 1691 15333 Balanserad + AI 1668 15838 Prestanda 1716 16067

Förutom det tysta läget är skillnaden mellan de olika profilerna i Cinebench R23 ganska liten. Klockfrekvensen för processorn verkar nå 5,1 GHz i alla profiler.

Speltester

Jag valde ut tre spel för att ge en uppfattning om hur datorn presterar i spel.

Cyberpunk 2077 representerar ett lite äldre spel som fortfarande sätter grafikkortet på prov. Homeworld

3 och Black Myth: Wukong får i stället representera nyare spel.

I alla spel sattes DLSS till kvalitetsläget med Frame Generation påslaget. I fallet Black Myth Wukong valde jag att sätta DLSS till 80 procent, vilket enligt spelet också räknas som kvalitetsläget.

I de fall det gick valdes "Full Screen"-läget. Om inget annat anges visas bildfrekvensen i formatet "lägsta / medel / högsta".

Black Myth: Wukong

Profilläge "High – RT Off" "High – RT Medium" Tyst 48 / 56 / 62 33 / 38 / 46 Balanserad 57 / 67 / 75 40 / 46 / 52 Balanserad + AI 58 / 67 / 74 40 / 46 / 53 Prestanda 64 / 67 / 79 44 / 50 / 57

Black Myth: Wukong är ett exempel på ett spel där prestandan inte skiljer sig nämnvärt mellan de olika prestandaprofilerna. Det som står ut är självklart det tysta läget, men även där tycker jag att prestandan är godkänd så länge strålspårning inte slås på.

Profilläge Kvalitet: High (ingen strålspårning) Tyst 29 / 50 / 101 Balanserad 29 / 52 / 108 Balanserad + AI 31 / 54 / 118 Prestanda 31 / 54 / 124

Homeworld 3 är ett lite annorlunda spel, då det egentligen inte har supersnygg grafik, men i stället handlar om att ha många enheter och effekter på skärmen. Testslingan är i början begränsad av processorn, men det går snabbt över till att bli begränsad av grafikkortet.

Jag såg ingen större skillnad i prestanda mellan de olika lägena, utan det känns som att detta är ett spel där det behövs en hel del justering i inställningarna för att hitta de som påverkar prestandan mest.

Profilläge "High – RT Off" "RT Medium" Tyst 64 46 Balanserad 79 56 Balanserad + AI 85 61 Prestanda 87 62

Cyberpunk 2077 var ett spel där jag såg en ganska tydlig skillnad mellan varje prestandaprofil. Prestandaläget ger cirka 25 procent högre bildfrekvens jämfört med det tysta läget, och AI-stödet ger cirka 7 procent högre bildfrekvens för den balanserade profilen.

Även med strålspårning presterar datorn bra, även om skillnaden mellan de olika profilerna blir mindre.

Ljudnivå och temperaturer

Bärbara datorer byggda för spel har en tendens att bli varma och kräva mycket kylning. Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 kommer med en kylning som använder två större fläktar och fyra värmerör för att få ut värmen från processorn och grafikkortet.

Lenovo kallar just sina prestandaprofiler för temperaturlägen, vilket antyder att de även hanterar hur varm datorn blir genom att ändra hastighetsprofilen hos fläktarna.

Jag tycker att fläktljudet normalt inte är störande alls. Det finns ingen antydan till missljud eller irriterande resonans, utan datorn levererar normalt ”susande” fläktljud i olika nivåer. Det tysta läget imponerar på mig, då datorn blir i stort sett ljudlös men ändå levererar godkänd prestanda. Jag har dock inte spelat längre sessioner i detta läge, så troligtvis kommer fläktarna även här dra igång efter ett tag.

Lenovo låter mig faktiskt ställa in en egen fläktkurva om jag vill. Genom att välja profilen ”Anpassa” går det att göra egna inställningar för överklockning och fläktkurva.

När det gäller temperaturer beror det normalt mycket på belastningen. Efter cirka 30 minuter av 3DMark Steel Nomad uppmätte jag inte mer än runt max 80 grader för grafikkortet, medan processorn toppade runt 75 grader.

Med 3DMarks CPU-test toppade processorn kort runt 93 grader när alla trådar testades för fullt, men då kändes det inte som att fläktarna jobbade för fullt.

Sammanfattning

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 har varit en riktigt trevlig bekantskap för mig. Ofta testar jag bärbara datorer som kostar upp mot 40 000–50 000 kronor och som kommer med det bästa som går att få i hårdvaruväg, och det blir ibland lite trist då jag vet att för en majoritet av läsarna ligger dessa långt utanför deras budget. Det är därför roligt att testa en dator som Lenovo Legion Slim 5 16AHP9, som är mer prisvärd och passar en större målgrupp.

Det finns mycket jag gillar med denna dator. Designen är bra och gör att datorn passar lika bra i spelrummet som i ett mötesrum eller i skolsalen. Förutom tangentbordet lyser RGB helt med sin frånvaro, och det är inget jag saknar.

Hårdvaran i datorn är annars bra för denna prisklass. Nvidia RTX 4060 är inte det snabbaste grafikkortet, men med lite justeringar går det utmärkt att spela även de mer moderna spelen, åtminstone så länge strålspårning stängs av.

Skärmen är också en positiv punkt på datorn. Den levererar en färgglad och ljus bild utan några direkta negativa punkter. Med en uppdateringsfrekvens på 165 Hz och stöd för både G-Sync och FreeSync Premium är det inte mycket att klaga på.

Datorn kommer med ett brett urval av anslutningar. De enda saker jag skulle vilja se är en USB Type-C-anslutning med stöd för USB 4 och lite snabbare ethernet.

Mitt största problem med datorn har egentligen mer att göra med hur Lenovo valt att sätta ihop just denna version och specifikt dess brist på lagringsutrymme. Medan det går att få en Intel-baserad Legion Slim 5 med RTX 4060 och en 1 TB SSD, verkar AMD-modellen endast finnas med 512 GB SSD.

Vill jag ha 1 TB SSD måste jag köpa varianten med RTX 4070, vilket lägger på 3 500 kronor på priset. Många nyare spel tar upp mycket plats och 512 GB tar helt enkelt snabbt slut om du inte vill behöva avinstallera hela tiden. Det finns en ledig plats för en extra SSD, och jag rekommenderar att köpa till en 1 TB SSD ganska snabbt.

Trots detta har jag inga problem med att rekommendera Lenovo Legion Slim 5 16AHP9. Köparen får en dator med bra prestanda till ett bra pris.

Positivt:

Välbyggd

Bra prestanda

Bra skärm

Tangentbord med både piltangenter och numeriskt tangentbord

Stöd för att ladda datorn via USB-C

Negativt:

Jag hade gärna sett en USB 4-kapabel USB Type-C-anslutning

512 GB lagring är i minsta laget

Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 i testat utförande säljs vid skrivtillfället till ett pris på cirka 16 500 kronor i svensk handel. Det går även att beställa direkt från Lenovos hemsida.