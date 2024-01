Visst känner du igen rutmönstret? Hästens sängar grundades redan 1852 i Köping. Från början var det ett sadelmakeri men idag är det sängar i blått och vitt rutmönster vi förknippar med det 172 år gamla företaget. Produktionen av sängarna har gått igenom många förändringar genom åren. Den senaste pågår just nu.

– Hästens har varit ett "Appleföretag" tidigare i historien, men de senaste åren har det varit PC som gällt. Nu är vi på väg tillbaka och från att vara en mer eller mindre renodlad PC-miljö finns det idag kanske 12 PC-datorer kvar på Hästens. Beställs en ny dator så blir det en Mac, säger Marcus Welroos (Welroos här på SweClockers) som är systemkonsult på Atea.

Alla kontorsdatorer är utbytta. Den sista biten som återstår är ett antal PC-maskiner i produktion, säger Marcus.

– Övergången har överlag gått smidigt och jag tycker användarna har anpassat sig bra. Vissa har hållit hårt i sina PC-maskiner och varit lite osäkra. Men de flesta användare sitter främst med Office-programmen och webbläsaren, så övergången är rätt odramatisk.

Från ctrl till cmd

Marcus berättar att de flesta användare har haft möjlighet till en ”inskolningsperiod” för att lära sig bland annat kortkommandon på Macen, från ctrl till cmd. Feedbacken har varit att Macarna är enkla att använda, alla program är också installerade från start så det har bara varit att sätta igång och jobba.

– De Macar, Ipads och Iphones som vi levererar från Atea är så kallade ”deppade” enheter, där DEP står för Device Enrollment Program. Det är en onlinetjänst som automatiserar registreringen och konfigurationen av MacOS- och iOS-enheter.

"Sen startas MDM-programvaran Jamf Pro upp"

Marcus beskriver ett exempel där en Macbook Air beställs från Ateas eshop och DEP läggs på för Hästens sängar i beställningen.

– Efter beställning kommer datorn till IT-avdelningen på Hästens där vi packar upp den och ber användaren som ska använda den starta upp och välja nätverk, språk och lite annat. Sen startas MDM-programvaran Jamf Pro upp, MDM står för Mobile Device Management. Den lägger på profiler till datorn och skickar ut de programvaror som ska installeras, som Officepaket och VPN-klient.

Hästens har gamla anor och grundades 1852. Från början var det ett sadelmakeri men i början av 1900-talet började man tillverka sängar. Idag är den svenska sängen "Hastens" världsberömd och det lyxigaste som kan köpas för pengar. Än idag görs mycket att tillverkningen för hand. Hästens mest exklusiva modell, Vividus, är gjord av 200 kilo naturmaterial, bland annat tagel och mohair. Prislappen börjar på 1,1 miljoner kronor.

Med Jamf Pro kan Marcus och övriga Atea-teamet som jobbar med Hästens hantera Apple-maskinerna genom policys och skicka ut applikationer och uppdateringar. Jamf är kopplat till ett AD, Active Directory, som innehåller användardata och knyter varje användare till en specifik enhet. Hästens använder en hybridmiljö i Ateas datacenter för det här och faktum är att tjänsten inte längre kallas Azure Active Directory längre, utan Microsoft Entra ID, men funktionen är densamma.

– Under de senaste åren har integrationen med Microsofts programvaror blivit mycket bättre på Apples produkter vilket jag skulle säga har gjort den här övergången så smidig. Apple har blivit bättre på att "släppa" in andra produkter i Apple-världen men samtidigt behållit ”walled graden”-filosofin vilket fungerar bra för de företag som håller hela verksamheten i deras ekosystem.

Före... ...och efter, när en Ipad fick ersätta PC:n i produktionsmiljön.

Saker som fått lösas på vägen

Inget IT-projekt är helt friktionsfritt och de utmaningar som dykt upp har man lärt sig att hantera, menar Marcus. En viktig aspekt är att Apple- och Mac-plattformen är den snabbast växande användarbasen i 365-miljön. Microsoft har idag en strategi att ge bästa möjliga support oavsett tillverkare, tillägger Marcus, och som alltid handlar det om att vara duktig på att kravställa och att man köper från en tredjepart som hänger med i utvecklingen.

"Så med det sagt har det givetvis dykt upp saker som behövts hanteras"

Marcus och teamet är tidigt ute med att testa förhandsversioner av operativsystemen och har en plan för att eventuella uppgraderingar ska ske så friktionsfritt som möjligt. I Hästens fall var det redan utstakat att Apple gällde när han och övriga teamet från Atea började jobba med dem.

Så med det sagt har det givetvis dykt upp saker som behövts hanteras. En del saker, som vissa skrivare, produkter och tjänster från tredjepartstillverkare fungerar fortfarande bäst med PC, berättar Marcus. Det har också hänt vid flera tillfällen att nya versioner av Apple OS ställt till med en del utmaningar.

– Vi har varit med om att en del programvaror som inte är Apples egna inte längre stöds av den nya versionen av MacOS. Apple korrigerar i regel det här med nya uppdateringar. Men det har varit lite frustrerande då alla blir beroende av att det är fixat tills nästa uppdatering kommer och under tiden har det inte funnits någon workaround som kan lösa det.

Men, genom att vara med i ”AppleSeed for IT” så får teamet tillgång till förhandsversioner och testprotokoll som gör det möjligt att rapportera in eventuella problem till Apple och snabbare få korrigeringar. Alla som har tillgång till Apple Business Manager, som Marcus menar är en förutsättning för att hantera Apple-produkter på större företag, har gratis tillgång till AppleSeed for IT.

– Jobbar man med Apple-produkter i företagsmiljöer så rekommenderar jag starkt att man är med i det här programmet. Det underlättar väldigt mycket.

Många Macar och Ipads har köpts in. Det hade naturligtvis varit ett hästjobb att installera allt manuellt... Som tur är går det att automatisera registreringen och konfigurationen av en Mac Mini till exempel. Datorn är "deppad" och förbered när den kommer till Hästens. Den kan hanteras genom policys och en admin kan skicka ut applikationer och uppdateringar utan fysisk handpåläggning.

Det är kul att hjälpa användarna såklart

När vi intervjuar Marcus är det uppenbart att han tycker att jobbet med Hästens är intressant på flera olika sätt. Vi är nyfikna på vad det är som driver honom i det här projektet.

– I första hand tycker jag att det är kul att hjälpa användarna. De får bättre verktyg för att sköta sitt jobb i och med det här skiftet. Sen har jag även tagit mig an en ny roll som Delivery Manager, tillsammans med min mentor. Det är intressant eftersom det gör att jag får god insyn inom allting i projektet. Jag har blivit lite av en hustomte här och får en annan bild än att bara gå till jobbet och ”sköta min grej”.

Som SweClockers-medlem har Marcus också, inte helt otippat, ett brinnande teknikintresse vilket han får utlopp för i det här uppdraget.

– Mitt intresse för datorer började i tonåren när grannen fick bredband 1997. Det här var i Surahammar och kapaciteten på grannens lina för den tiden hisnande två megabit. Som för många andra blev det en hel del nedtankade mp3-filer och brända skivor. Amigan byttes mot en PC och jag spenderade massor av tid på mIRC.

Från molntjänster till Warhammer 40,000

1997 byggde Marcus också sin första dator och har sedan dess sysslat med IT och datorer. År 2000 gick han en IT-inriktad yrkesutbildning men timingen, i samband med dotcom-kraschen, gjorde att IT-jobbet uteblev och datorintresset fortsatt fick vara en hobby.

– Jag jobbade med annat fram till 2017 när jag påbörjade en utbildning som IT Infrastructure and Cloud Engineer i Liljeholmen söder om Stockholm. I stora drag handlade den om att lära sig migrera från on-prem, en egen serverhall, till Microsofts molntjänst Azure. Utbildningen var riktigt bra och jag kände att det här var något jag verkligen ville göra.

"Som många säkert känner igen sig i är jag 'IT-supporten' även på fritiden"

Under den här tiden var ”cloud” rejält på tapeten och Marcus, då 37 år gammal, fick jobb på Atea direkt efter utbildningen. Idag, några år senare, fascineras han av den resa som molntjänsterna har gjort. Samtidigt kombinerar han det något abstrakta, med tjänster i molnet, med det han gillat sedan tonåren.

– På fritiden bygger jag fortfarande datorer, inte sällan åt kompisars barn, och som många säkert känner igen sig i är jag ”IT-supporten” även på fritiden åt släktingar och vänner. Spela har jag alltid gjort och just nu blir det Warhammer 40,000 Darktide. Det finns trots allt vissa områden där PC fortfarande är det som gäller, men inte på Hästens, avslutar Marcus Welroos med ett leende.