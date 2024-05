Under året har Johan Eklund, även känd som Data-Johan eller @jreklund, jobbat med att förbättra tillvaron för alla som hänger på SweClockers. I projektet Bättre Forum™ har han samlat in förslag på förbättringar från forumets Feedback-del, samt plockat funktioner som @Alling lagt till i Better SweClockers. Förbättringar och uppdateringar har rullat ut under våren och nu har de sista lagts till för den här gången.

Det som avslutat projektet är två nyheter: Förbättrad upplevelse när du ska pinga andra medlemmar samt att utkast av inlägg nu sparas automatiskt i webbläsaren, vilket varit några av de mest efterfrågade tillskotten på SweClockers efter mörkt tema.

Att pinga andra medlemmar i forumet har tidigare varit ett äventyr av rang. Du har behövt skriva det exakta användarnamnet för att pinga rätt. Lite meckigt, helt enkelt. Med nya systemet behöver du bara skriva @ och följa upp med medlemmens användarnamn, vilket ger dig en lista med relevanta användare. Listan är avgränsad till sex användare, vilka varit aktiva de tre senaste månaderna.

Bland de mindre nyheterna i Bättre Forum-projektet har vi bland annat tydligare roller i forumet. Du har säkert märkt att redaktionsmedlemmar, anställda på Geeks och moderatorer nu syns lite tydligare i forumet med mer färggranna titlar.

Vidare har citat-fliken fått kärlek. Tidigare har det varit lätt att missa inlägg du blivit citerad i, men med nya tillskottet får du reda på hur många inlägg du citerats i samt orange ram på inläggen med citaten. På så vis är det lätt att hålla koll på hur många inlägg bör uppmärksamma när du klickar dig till dina citeringar.

Snabbsvarsrutan har varit ett bra och enkelt sätt för dig att svara i trådar, men funktionsmässigt har den varit rätt sparsmakad om du inte kunnat BB-kod utantill. Tidigare har verktygsfältet gömts undan och du har behövt klicka på Förhandsgranska för att kunna klicka på fetstil, ladda upp bilder eller lägga till länkar.

Verktygsfältet, i lite mindre version, har nu lagts till i Snabbsvarsrutan och ger dig tillgång till några av de mest använda funktionerna som fetad text och bilduppladdning. Samma kompakta verktygsfält får du också upp när du klickar på "Svara" på inlägg.

Detta är bara ett axplock av alla ändringar som skett under Bättre Forum-flagg. Samtliga uppdateringar kan du läsa om i Hello IT-tråden, där @jreklund uppdaterar ändringar på SweClockers löpande.