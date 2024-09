I våras gjorde vi en analys av prisläget för grafikkort, där syftet var att avgöra vilken modell som just då gav mest prestanda för pengarna. Det var en intressant och kul excercis, vilket visade på att grafikkort som vid lanseringen avskrevs som ointressanta på grund av en för hög prislapp kunde ses i ett helt nytt ljus tack vare lukrativa kampanjer och mer aggressiv prissättning.

Då nästa generations grafikkort från AMD, Nvidia och Intel inte väntas dyka upp förrän början av år 2025 tänkte vi att det vore på sin plats med en uppdaterad analys inför hösten. Kampanjer och reor har kommit och gått de senaste månaderna samtidigt som nya har tillkommit, och därför kan läget se märkbart annorlunda nu mot vad det gjorde i april.

Målet med den här artikeln är, precis som för april månads upplaga, att kartlägga det nuvarande prisläget hos återförsäljarna för de grafikkort som säljs på marknaden och räkna ut vilken modell som ger mest prestanda för pengarna. Detta innebär att vi inte utgår från grafikkortstillverkarnas rekommenderade priser, utan istället tittar vi snarare på kort som är ute på kampanj eller säljs speciellt billigt av enskilda butiker.

Klicka för att se SweClockers prestandaindex *Radeon RX 6750 XT och Radeon RX 6650 XT finns inte med i den senaste versionen av SweClockers prestandaindex, och därför har de resultaten interpolerats fram baserade på våra tidigare prestandatester.

För att koppla prestandasiffror till priserna används SweClockers prestandaindex för grafikkort, vilket kan skådas i sin helhet i den expanderbara rutan ovan. SweClockers prestandaindex är ett snitt av prestandan som uppmätts från tolv olika spel vid upplösningarna 1 920 × 1 080 (1080p), 2 560 × 1 440 (1440p) samt 3 840 × 2 160 (4K UHD) pixlar.

Nämnvärt är att siffrorna från detta index endast baseras på rastreringsprestandan från respektive grafikkort. Med rastreringsprestanda menar vi att moderna renderingstekniker som ray tracing inte är aktiverade – en teknik som påverkar prestandan mer negativt på AMD:s kort ställt mot exempelvis Nvidias. Med detta sagt har vi ray tracing-prestanda i beaktning i vår analys av resultaten samt köprekommendationerna som presenteras i artikelns slut.

Mest prestanda per krona under 5 000 kronor för spelande vid 1080p

Vi börjar med att kika på grafikkort som kostar under 5 000 kronor och är lämpade för spelande vid upplösningen 1080p med höga detaljinställningar, där brytpunkten som använts är att modellerna landar under Geforce RTX 3070 i prestandaindexet. Här finns det ett visst överlapp med enstaka modeller som även hamnar i nästa tabell med 1440p-inriktade kort.

Modell Pris Indexpoäng PPK* Återförsäljare 1 Intel Arc A750 2 390 kronor 67 28,1 Inet 2 Radeon RX 6650 XT 3 019 kronor 77 25,5 Amazon Marketplace 3 Radeon RX 7600 3 165 kronor 79 25,0 Amazon.se 4 Radeon RX 6750 XT 4 113 kronor 100 24,3 Amazon Marketplace 5 Geforce RTX 4060 3 399 kronor 82 24,1 Komplett 6 Radeon RX 6800 4 833 kronor 109 22,5 Amazon Marketplace 7 Geforce RTX 4060 Ti 4 444 kronor 98 22,0 Webhallen 8 Radeon RX 7600 XT 4 105 kronor 85 20,7 Amazon.se 9 Radeon RX 6700 XT 4 898 kronor 94 19,2 Computersalg

*Prestanda per krona (PPK) baseras på en formel där poängen från prestandaindex divideras med priset för grafikkortet och sedan multipliceras med 1 000.

För septembers priskoll har vi en ny herre på täppan, och den här gången står det inte AMD eller Nvidia på kartongen. Istället är det uppstickaren Intel som tar förstaplatsen med råge tack vare en aggressiv kampanj hos Inet för grafikkortet Arc A750. Det är långt ifrån det snabbaste grafikkortet på marknaden, men för 2 390 kronor är det onekligen väldigt mycket prestanda för pengarna.

Näst på tur har vi aprils vinnare Radeon RX 6650 XT, vilket har gått upp i pris något de senaste månaderna (samt att det ganska dyra fraktpriset från den portugisiska återförsäljaren på Amazon marknadsplats nu räknas in) och nu ligger strax över 3 000 kronor. Detta grupperas tätt ihop med Radeon RX 7600, vilket endast är marginellt dyrare. Prispress på Nvidias Geforce RTX 4060 gör även det kortet till en intressant kandidat för prisvärt 1080p-spelande under 3 500 kronor.

Mest prestanda per krona under 8 000 kronor för spelande vid 1440p

Härnäst har vi sammanställt en tabell över grafikkort som lämpar sig särskilt för spelande vid upplösningen 1440p. Vi har satt brytpunkten för priset vid 8 000 kronor, då det dels är något av en smärtgräns för många som uppgraderar men också för att modeller som ligger över den prisnivån inte erbjuder ett särskilt högt prestanda per krona (PPK)-värde.

Modell Pris Indexpoäng PPK* Återförsäljare 1 Radeon RX 6800 4 833 kronor 113 23,3 Amazon Marketplace 2 Radeon RX 7800 XT 5 890 kronor 135 22,9 Netonnet 3 Radeon RX 7700 XT 5 209 kronor 115 22,0 Proshop 4 Radeon RX 7900 GRE 7 112 kronor 152 21,4 Proshop 5 Geforce RTX 4070 5 990 kronor 126 21,0 Webhallen 6 Geforce RTX 4070 Super 7 290 kronor 146 20,0 Inet 7 Radeon RX 6800 XT 6 890 kronor 129 18,8 Computersalg

När vi går över till grafikkort som är lämpade för spelande vid 1440p-upplösning ser vi en repris från den föregående priskollen i toppen i form av Radeon RX 6800 via den portugisiska återförsäljaren NR INFO på Amazon. Modellen är dock inte längre ett självklart val, då de modernare korten Radeon RX 7800 XT och Radeon RX 7700 XT har gått ned i pris och erbjuder endast marginellt sämre prestanda per krona – samtidigt som de kan köpas från en nordisk återförsäljare.

Det har även skett en intressant utveckling på Nvidia-sidan, där Geforce RTX 4070 har glidit ned under 6 000 kronor-strecket i samband med en kampanj hos Webhallen. Kortet erbjuder fortfarande inte riktigt samma vassa pris/prestanda-förhållande i ren rastrering som AMD:s kort, men har dock andra egenskaper som kan uppskattas av vissa – däribland mer kompetent förmåga att hantera ray tracing, bättre energieffektivitet och stöd för klassledande uppskalning via DLSS.

Rekommenderade köp i olika prisklasser

Med kartläggningen avklarad tänkte vi försöka oss på att rekommendera en handfull grafikkort i olika prisklasser för användare med varierande uppgraderingsbehov och hårdvarubakgrund. Nämnvärt är att rekommendationen gäller med förutsättningen att priset för den aktuella modellen är detsamma som vid publiceringstillfället. Då priserna kan ändras markant från till dag till dag, kan det vara värt att hålla koll på prisjämförelsesajter likt Prisjakt för att se om modellen säljs billigare någon annanstans.

Mest prestanda för pengarna för spelande vid 1080p – Intel Arc A750 Intels Arc A750 är inget fartmonster, men det kan definitivt ge en rejäl skjuts i prestanda för den som idag sitter på ett äldre grafikkort. Vid recensionstillfället föll modellen på en ganska hög prislapp i förhållande till prestandan samt väldigt skakiga drivrutiner – två faktorer som förbättrats enormt det senaste året. Just nu säljer Inet referensvarianten av Arc A750 för 2 390 kronor, vilket får anses vara ett fantastiskt bra pris sett till prestandan man får. Det finns dock två brasklappar som är värda att ta i beaktning. Den första är att Intels Arc-kort behöver stöd för funktionen Resizable BAR för att prestera normalt – en funktion som inte alltid finns tillgänglig hos äldre moderkort. Uppgraderar du ett äldre system är det därför viktigt att du kollar upp detta innan eventuellt köp. Den andra brasklappen är kort och gott mjukvaran och drivrutinerna. Intel har gjort enorma framsteg på den fronten sedan Arc-familjen lanserades, men de ligger dock fortfarande en bra bit bakom både AMD och Nvidia när det kommer till spelkompatibilitet och konsekvent prestanda ihop med nylanserade titlar. I slutändan handlar det lite om vilka spel man spelar, men räkna dock med att agera betatestare åt Intels mjukvaruteam en tid framöver. Passar bra för: Den som vill ha ett extremt prispressat alternativ för spelande vid 1080p.

Ett sämre val för: Den som inte har stöd för Resizable BAR och är rädd för skakiga drivrutiner.

Bra uppgradering från: Geforce GTX 1060, Geforce GTX 1650, Radeon RX 580

Det säkra valet för spelande vid 1080p – Geforce RTX 4060

Medan Intel Arc A750 just nu ger bäst förhållande mellan pris och prestanda så är det också ett av de svagare moderna korten. För den som önskar lite mer vind under vingarna, och därtill inte vill slåss med potentiella mjukvarusvårigheter eller krav på Resizable BAR lyfter vi därför även in Geforce RTX 4060 som ett bra val för 1080p-spelande.

Kortet vi har kikat på är MSI:s Ventus 2X som säljs för 3 399 kronor av Komplett just nu. Det är en väldigt nätt modell som bör passa i de flesta normala chassimodeller samtidigt som det är väldigt effektsnålt och därmed inte behöver särskilt mycket resurser på varesig ventilation- eller nätaggregatsfronten. Modellen kostar några hundralappar mer än Radeon RX 6650 XT och Radeon RX 7600, men vi tycker att prispåslaget vägs upp av bredare funktionalitet.

Med funktionalitet menar vi mer kompetent ray tracing-prestanda, hårdvarustöd för uppskalning med DLSS samt en generellt bättre videokodardel i grafikkretsen. Likt de två AMD-korten är Geforce RTX 4060 dock inget vi skulle rekommendera för spelande vid högre upplösning till följd av en ganska begränsad grafikminnesmängd på 8 GB.

Passar bra för: Den som vill ha ett prisvärt kort för spelande vid 1080p med bred funktionalitet.

Ett sämre val för: Den som vill spela vid högre upplösningar.

Bra uppgradering från: Geforce GTX 1070, Geforce GTX 1660, Radeon RX Vega 56

Stark rastreringsprestanda för under 6 000 kronor – Radeon RX 7800 XT Har man siktet inställt på att spela vid den populära upplösningen 1440p och kanske sitter på ett något mer modernt grafikkort är Radeon RX 7800 XT en vanlig rekommendation tillsammans med Radeon RX 7900 GRE. Denna gång är det dock det förstnämnda kortet som får vår tumme upp, då en kraftig prisjustering har fått det att klättra i "pang för pengen"-tabellen. Det är Netonnet som just nu kör en kampanj på Sapphire Pulse-variant av Radeon RX 7800 XT, där prislappen på 5 890 kronor är minst sagt attraktiv. Radeon RX 6800 erbjuder fortfarande ett marginellt bättre pris/prestanda-förhållande, men i det här fallet skulle vi ändå skjuta till de extra pengarna för att få ett mer framtidssäkert och bättre presterande grafikkort. Paradnumret för Radeon RX 7800 XT är utan tvekan dess rastreringsprestanda för prislappen, vilket också var anledningen varför redaktionen valde det som ett av alternativen till förra årets vinterdator-bygge. Däremot faller det bakom exempelvis Nvidias Geforce RTX 4070 när det kommer till tekniker som ray tracing och uppskalning. I slutändan handlar det om vilka egenskaper man värdesätter mest som användare. Passar bra för: Den som vill ha stark rastreringsprestanda för pengarna för spelande vid 1440p.

Ett sämre val för: Den som tänkt använda ray tracing i spel i större utsträckning.

Bra uppgradering från: Geforce GTX 1080 Ti, Geforce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT

Det balanserade valet under 6 000 kronor – Geforce RTX 4070

Medan vissa endast är intresserade av högsta möjliga rastreringsprestanda för pengen finns det ett ökande intresse för moderna renderingstekniker som ray tracing och stöd för bästa möjliga uppskalning. I de sistnämnda fallen är det Nvidia som gäller, och med en ganska kraftig prissänkning tar därför Geforce RTX 4070 plats som vår sista rekommendation i den här artikeln.

Här är det Webhallen som kör en kampanj på MSI:s Ventus 2X-modell för 5 990 kronor, vilket är en väldigt trevlig prislapp för ett Geforce RTX 4070. Likt Radeon RX 7800 XT är detta ett grafikkort som lämpar sig fint till spelande vid 1440p, och det var även det andra av redaktionens val till förra årets vinterdator. AMD:s kort är ungefär 7 procent snabbare i snitt vid rastrering i 1440p, men Nvidia erbjuder andra tekniska fördelar som kan värdesättas av en del användare.

Passar bra för: Den som vill ha bra rastreringsprestanda i 1440p och använda ray tracing samt DLSS.

Ett sämre val för: Den som vill ha högsta möjliga rastreringsprestanda för pengarna.

Bra uppgradering från: Geforce GTX 1080 Ti, Geforce RTX 2070, Radeon RX 5700 XT