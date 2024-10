Jag föddes i början av nittiotalet. Trots att det är klichéartat att börja en text vid sin egen födsel är det relevant i det här fallet. Under min uppväxt flyttade datorer in i alla hem, internet blev vedertaget. Under mina tonår letade sig smartphones in i allas fickor och världen jag befann mig i var plötsligt väsensskild från den jag äntrat. Under tonåren och mina första år som ung vuxen kändes det som att nästa tekniska innovation och "stora grej" konstant stod runt hörnet.

Calle Vahlberg är testredaktör på SweClockers och har tillbringat ett decennium med att bygga datorer hos återförsäljare. När han inte grottar ner sig i resultatsiffror från grafikkorttester nördar han ned sig i det mesta som fångar hans öga, som bland annat hårdvara, spel, plastmodeller, fotboll och tung rockmusik.

Svårsålda produkter

Så är inte längre fallet, det känns inte så i alla fall. Jag har tidigare blivit anklagad för att vara teknikfientlig men det skulle jag bestämt vilja dementera. Jag älskar teknik och hårdvara men jag drabbas också ofta av känslan av att utvecklingen i vår del av tech-sfären har stagnerat.

Låt mig förtydliga: jag är fullt medveten om att det sker tekniska framsteg på många fronter. Men allteftersom en produktkategori mognar krävs det att du är allt mer insatt för att förstå vad iterativa förbättringar har för innebörd eller om skillnaden inte är märkbar. "Den är 10% snabbare och 15% dyrare" är helt enkelt en ganska svårsåld produkt.

Det har såklart inte helt stannat av, när SSD:er äntrade marknaden på bred front var nyttan för användare direkt uppenbar och praktisk, OLED-skärmar har fått mig otroligt entusiastisk, därtill har handhållna speldatorer gjort mig imponerad på riktigt. Det känns dock som att framstegen som verkligen får oss att hoppa av förtjusning blir färre och det tar allt längre tid mellan dem.

Att låtsas bli upphetsad

Det sägs ofta att generativ AI är nästa stora grej, men jag är inte säker på om det är för att folk vill det och det på riktigt är bra produkter. Däremot så ser gärna Microsoft och Google att vi ska tycka och tro att så är fallet med tanke på att de har plöjt ned otaliga miljarder i investeringar i AI. Då jag under hela livet konstant har sett teknik som blir dubbelt så bra inom loppet av ett par år är det därför rätt trist att låtsas bli upphetsad över en chattbot som ibland har fel och ibland inte. Det är såklart en hyperbol men den direkta Wow-känslan falnade snabbt.

Det jag skulle vilja se som en eventuell väg framåt är en förändring i hur vi interagerar med våra maskiner. Vi har alltid som människor behövt förhålla oss till hur en dators logik fungerar för att få den att göra vad vi vill att den ska göra. Måhända är naturlig språk-behandling en nyckel för att vi ska kunna anpassa maskinerna efter människor och inte tvärtom.

Det är möjligt att vi kommer fortsätta stagnera och jag helt enkelt får vänja mig vid att den explosionsartade utvecklingen som ägde rum under min ungdom är en svunnen tid. Kanske står vi inför en explosion av nya idéer och smarta lösningar, jag hoppas givetvis på det senare.