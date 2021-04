Det kan bero på lite olika saker. Dels så är 8700k en varm CPU med undermålig kylpasta mellan CPU och IHS, varpå många har valt att delidda och ersätta med flytande metall istället. Finns guider för detta.

Många gånger upplever jag dock att det kan räcka med att gå in i BIOS och manuellt ställa in spänningen till processorn, då många moderkort bränner på med onödigt mycket som bara skapar värme. VCORE borde synas i HWmonitor en bit upp, du kan ju kolla på vad den ligger på under belastning.

Grafikkortet skulle jag väl inte säga är onormalt. Det beror mycket på chassi, luftflöde och fläktar. Men skulle inte säga att det är en onormal temperatur.