Programmera mot en RPi från stationär

Sitter ibland och programmerar saker mot en RPi och min lösning just nu är att köra Notepad++ då det finns en smidig modul som kan koppla upp mot min RPi med SFTP och visar filstrukturen. Så jag kan enkelt kolla runt bland filerna, öppna, spara, skapa och radera ganska sömlöst. Sen kör jag kommandon via en terminal där ja SSHar in.

Jag saknar ibland dock vissa smarta funktioner som en IDE kan tillhandahålla. Finns det IDE:er som kan göra något liknande eller har andra sätt att lösa programmering mot RPi på smidigt sätt?

Ett alternativ vore väl annars att ha koden på något annat ställe och låta RPi hämta den när den bygger eller mounta något över nätverket. Det finns säkert andra alternativ också men just försöker jag hitta det enklaste jag kan tänka mig som inte kräver att jag börjar modifiera byggfiler eller skapa script.