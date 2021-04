Hej!

Har tänkt att överge mina trådade Cloud II till förmån för ett par trådlösa lurar då jag gärna vill bli mer mobil under jobbmöten.

Har nu köpt och provat två olika modeller som enligt olika tester fått höga betyg men som för mig är helt olidliga att använda under längre sessioner.

Vad jag talar om är det konstanta bakgrundsbruset som startar så fort man slår på lurarna och som hörs konstant tills dess att man stänger av dem. De jag provat hittills är Corsair HS70 PRO, Logitech X Pro Wireless och båda har de här höga statiska ljudet i bakgrunden som hörs jättetydligt under både möten och när man spelar musik på låg volym.

I övrigt så gillar jag båda lurarna skarpt men det här oljudet gör att de (för mig) är helt obrukbara.

Då jag vill bilda mig en uppfattning om hur vanligt det här är samt vilken modell som har mindre problem eller kanske är helt skonade från detta så lyder min fråga:

Vilket trådlöst headset använder du och har du bakgrundsbrus i dina?

Allt gott!