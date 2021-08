Bannad från psn

Det här hände mig också, gick via telefonen och skulle skapa nytt konto, direkt efter jag skapat det och skulle logga in fick jag meddelandet att lösenordet måste återställas, följde länken och valde ett nytt lösenord, när jag sen försökte logga in fick jag samma meddelande som du.

Grejen är den att jag aldrig haft ett PSN konto förut och jag har inte ens ett Playstation eller något (ska dock få låna en kompis återställda ps4 men har inte fått den än)

Det stod ju också att man ska ha fått ett mejl om orsaken till blockeringen men har inte fått något sånt mejl.

Ska ringa supporten direkt när de öppnar så man kanske får lite svar, nu när man vet att man inte var ensam om detta kanske det är något problem från deras sida?