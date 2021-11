Såg att Sebastian på MRTV hade en video där han packade upp och snabbtestade Arpara-modellen med kabel och kass 6dof "NOLO" tracking via en modul. Han verkade rätt imponerad av bildkvaliteten och det såg bra ut när han visade lite "through the lens". De diskuterade även headsetet lite i hans senaste podcast.

SteamVR tracking-modul till kabel-modellen och även en standalone modell verkar vara planerade. Finns just nu lite specar, marketingbilder och man kan signa upp sig för information, men inget mer om standalone-varianten. Kabelvarianten verkar man redan kunna beställa, men själv är jag inte intresserad av den modellen.

Själv tycker jag skärmarna, linserna och formfaktorn gör det intressant, men företaget som står bakom är rätt okänt (var helt okänt för mig). Kanske ändå något att ha lite koll på och se hur det blir när det hamnar i händerna hos folk.

Länkar

Kabel-variant: https://www.arparaland.com/pages/arpara

Standalone-variant, information: https://www.arparaland.com/pages/arparaaio

Standalone-variant, signup för information: https://comingsoon.higizmos.com/arparaaio

MRTV video: https://youtu.be/qq7tdzdAFG0

MRTV podcastvideo: https://youtu.be/Qh2m6BT78fE?t=6152s